Источник материала: ОНТ

Последние новости, которые приходят из Украины, вызывают опасение. Посольство США в Киеве готовится к выезду. Персонал и семьи хотят покинуть Украину – это официальное заявление и, как сообщают источники из госдепартамента, первый этап отъезда назначен уже на завтра.

Обычным гражданам власти США уже рекомендовали отложить поездки в Украину, якобы в связи с нарастанием напряженности на украино-российской границе. Такие действия предпринимала американская сторона в Афганистане и Ираке.

Официальный Киев уже отреагировал, заявив, что это «чрезмерный шаг» со стороны американских партнеров. Но, тем не менее, в Украину доставили первую партию военной помощи из Штатов. 90 тонн летального оружия и боеприпасов на сумму в 200 миллионов долларов.

Противоположная пока реакция Германии. Она заблокировала передачу Эстонией Киеву немецкого оружия. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что меры будут обсуждаться в случае военной агрессии. В Германии уверены, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности. Официальный Киев вызвал посла Германии и выразил «глубокое разочарование» позицией Берлина.

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