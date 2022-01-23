Источник материала: ОНТ

Исключительно оборонительный характер и никаких планов по нападению! Беларусь и Россия продолжают подготовку к совместному учению «Союзная решимость». Техника и контингент уже начали прибывать в нашу страну.

Вся военная проверка – это два этапа: сначала – переброска и создание группировок войск, а также оборона важных объектов. Потом – активная фаза. Она стартует 10 февраля. Теперь в учении задействованы не только войска Западного военного округа, но и Восточного. А еще военно-космические силы, силы спецопераций, зенитчики, ПВО.

Союзники подчеркивают – никаких агрессивных намерений нет. Задача – проверить силы и средства реагирования Союзного государства на общих рубежах. Ведь то, что происходит вдоль границ, беспрецедентно. Еще никогда в постсоветское время не было столько техники и войск иностранных сил, в первую очередь из стран НАТО.

Военные заверяют: войска готовы и способны ответить на любое военное поползновение в нашу сторону. При этом от нас никакой агрессии, только защита своего. Впрочем, союзные войска готовы

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