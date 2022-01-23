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Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают белорусов и просят быть осторожнее
Источник материала: ОНТ
Похолодание пришло в Беларусь. Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях.
Особо опасной остается ситуация на дорогах. Снежные заносы провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Низкие температуры – в отдельных районах ночью будет до 24 градусов мороза – зачастую вызывают нештатные ситуации на системах жизнеобеспечения и энергетики, происшествия на воде, переохлаждение и обморожение. Стоит быть аккуратными и с огнем. Только в Гомельской области за сутки на пожарах погибли три человека.
Фото: БЕЛТА
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Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают белорусов и просят быть осторожнее
Похолодание пришло в Беларусь. Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. Особо опасной остается...
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