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Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают белорусов и просят быть осторожнее

23.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают белорусов и просят быть осторожнее

Похолодание пришло в Беларусь. Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. 

Особо опасной остается ситуация на дорогах. Снежные заносы провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Низкие температуры – в отдельных районах ночью будет до 24 градусов мороза – зачастую вызывают нештатные ситуации на системах жизнеобеспечения и энергетики, происшествия на воде, переохлаждение и обморожение. Стоит быть аккуратными и с огнем. Только в Гомельской области за сутки на пожарах погибли три человека.

Фото: БЕЛТА

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Похолодание пришло в Беларусь. Происшествия на воде, аварии, обморожения: спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях.  Особо опасной остается...
 
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