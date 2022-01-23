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Водитель такси не справился с управлением и врезался в осветительную мачту

23.01.2022 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 22 января 45-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", двигался по второй полосе со стороны проезда Геологического по ул.Ваупшасова в направлении ул.Карвата. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, автомобиль пошел в неуправляемый занос и врезался в осветительную мачту. От удара она упала на транспортное средство", - рассказали в ГАИ.

Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожными.-0-

Водитель такси не справился с управлением и врезался в осветительную мачту

Водитель такси не справился с управлением и врезался в осветительную мачту

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. По факту ДТП проводится...
 
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