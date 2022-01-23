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При пожарах в Гродненской и Брестской областях за сутки погибли 4 человека

23.01.2022 10:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской и Брестской областях при пожарах погибли 4 человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

22 января в 21.41 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Яскевичи Гродненского района. В результате огнем повреждена кровля, перекрытие и стены. Погиб проживавший совместно брат хозяина.

Еще одно сообщение о пожаре жилого дома поступило сегодня в 02.29. В деревне Малая Угринь Зельвенского района сгорели кровля и перекрытие дома, огнем повреждены стены и имущество. Под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего.

Информация о пожаре в деревянном хозяйственном строении в деревне Бобрик Пинского района поступила 22 января в 18.19. Там огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. На пожаре погиб мужчина 1958 года рождения.

Также сегодня в 01.20 поступило сообщение о загорании строительного вагончика в деревне Тельмы-2 Брестского района. В результате пожара вагончик уничтожен, в огне погиб мужчина 1947 года рождения.

Причины произошедшего устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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