Вступили в силу новшества в налоговом законодательстве Беларуси

Источник материала: ОНТ

С этого месяца вступили в силу новшества в налоговом законодательстве. Новации коснулись предпринимателей – для них вводится единый налог, также появляются ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Они не затрагивают только тех, кто занимается общественным питанием, компьютерным программированием, туризмом и здравоохранением.

Повышается ставка подоходного налога и для тех, кто скрывает свои доходы и платит зарплату в конвертах. Отменяется и льгота в отношении собственников квартир.

При этом размер выплат в Минске и регионах отличается. В райцентре налог на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м за год - примерно 27 рублей, в столице – около 50. В этом году нужно внести аванс в половину суммы, оставшуюся часть заплатить в 2023-м.

Фото: pixabay

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