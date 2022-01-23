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Вступили в силу новшества в налоговом законодательстве Беларуси
Источник материала: ОНТ
С этого месяца вступили в силу новшества в налоговом законодательстве. Новации коснулись предпринимателей – для них вводится единый налог, также появляются ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Они не затрагивают только тех, кто занимается общественным питанием, компьютерным программированием, туризмом и здравоохранением.
Повышается ставка подоходного налога и для тех, кто скрывает свои доходы и платит зарплату в конвертах. Отменяется и льгота в отношении собственников квартир.
При этом размер выплат в Минске и регионах отличается. В райцентре налог на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м за год - примерно 27 рублей, в столице – около 50. В этом году нужно внести аванс в половину суммы, оставшуюся часть заплатить в 2023-м.
Фото: pixabay
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С этого месяца вступили в силу новшества в налоговом законодательстве. Новации коснулись предпринимателей – для них вводится единый налог, также появляются...
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