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Противники обязательной вакцинации и COVID-паспортов перекрыли центр Лондона

23.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Противники обязательной вакцинации и COVID-паспортов перекрыли центр Лондона

Под критики негодующей толпы уже традиционно проходят выходные во многих европейских странах. Ковидные ограничения не принимают люди. 

Противники обязательной вакцинации и COVID-паспортов перекрыли центр Лондона, рядом с правительственными зданиями. Среди протестующих также сотрудники Национальной службы здравоохранения. Они решительно против обязательной вакцинации для медиков. По данным полиции, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. Также митинговали во Франции, Ирландии, Австрии, Швеции.

Фото: pixabay

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Под критики негодующей толпы уже традиционно проходят выходные во многих европейских странах. Ковидные ограничения не принимают люди.  Противники обязательной...
 
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