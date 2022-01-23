Антиправительственный митинг в Эстонии: люди недовольны ценами на энергоносители

Источник материала: ОНТ

Антиправительственный митинг прошел в Эстонии. Людей на улицы вывел энергетический кризис. Цены на носители неподъемные и для бизнеса, и для населения.

Участники акции требовали снижения цен, а также отставки правительства, которое своими действиями завело страну в тупик. Повышение стоимости электричества резко увеличивает не только расходы предприятий, из-за чего многим грозит прекращение деятельности. Это также ведет к росту безработицы, снижению налоговых поступлений и увеличению числа нуждающихся в помощи государства и самоуправлений.

Также протестующие против выхода Эстонии из единой энергетической сети стран Балтии с Россией и Беларусью.

Фото: depositphotos.com

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