Эксперты оценивают проделанную работу по корректировке Конституции

Источник материала: ОНТ

Проделанную работу и по корректировке Основного закона, и по развернутому широкому обсуждению, положительно оценивают в экспертной среде. Такой размах – прецедент в мировой практике.

Это говорит о том, что белорусы сами пишут свой Основной закон. Событие это ключевое и своего рода точка отсчета в новейшей истории страны.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии Государственного управления института социологии НАН Беларуси: «Мы переходим на этап укрепления суверенитета нашей страны. Хотелось бы, чтобы все поняли, нам отступать некуда. За нами Беларусь. Все в наших руках. Просто прийти, проголосовать, своими руками создать будущее нашей страны».

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