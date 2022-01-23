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Эксперты оценивают проделанную работу по корректировке Конституции
Источник материала: ОНТ
Проделанную работу и по корректировке Основного закона, и по развернутому широкому обсуждению, положительно оценивают в экспертной среде. Такой размах – прецедент в мировой практике.
Это говорит о том, что белорусы сами пишут свой Основной закон. Событие это ключевое и своего рода точка отсчета в новейшей истории страны.
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Проделанную работу и по корректировке Основного закона, и по развернутому широкому обсуждению, положительно оценивают в экспертной среде. Такой размах –...
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