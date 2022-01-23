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Эксперты оценивают проделанную работу по корректировке Конституции

23.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты оценивают проделанную работу по корректировке Конституции

Проделанную работу и по корректировке Основного закона, и по развернутому широкому обсуждению, положительно оценивают в экспертной среде. Такой размах – прецедент в мировой практике. 

Это говорит о том, что белорусы сами пишут свой Основной закон. Событие это ключевое и своего рода точка отсчета в новейшей истории страны.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии Государственного управления института социологии НАН Беларуси: «Мы переходим на этап укрепления суверенитета нашей страны. Хотелось бы, чтобы все поняли, нам отступать некуда. За нами Беларусь. Все в наших руках. Просто прийти, проголосовать, своими руками создать будущее нашей страны».

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Проделанную работу и по корректировке Основного закона, и по развернутому широкому обсуждению, положительно оценивают в экспертной среде. Такой размах –...
 
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