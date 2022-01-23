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Белорусы поддерживают проект изменений и дополнений в Конституцию

23.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы поддерживают проект изменений и дополнений в Конституцию

Общественное обсуждение Основного закона страны близится к финальной точке. Сбор откликов от граждан завершил Национальный центр правовой информации. 

Получено 9 тысяч отзывов. И более 99% тех, кто высказался, поддерживают проект изменений и дополнений в Конституцию целиком либо предлагают корректировки, при этом не отвергают базовых, самых значимых новаций Конституции. Отрицательных мнений по проекту поступило незначительно. Общественное обсуждение в коллективах, учебных заведениях и на некоторых других площадках продолжается. 

Фото: БЕЛТА

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Общественное обсуждение Основного закона страны близится к финальной точке. Сбор откликов от граждан завершил Национальный центр правовой информации.  Получено 9...
 
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