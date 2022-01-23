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Белорусы поддерживают проект изменений и дополнений в Конституцию
Источник материала: ОНТ
Общественное обсуждение Основного закона страны близится к финальной точке. Сбор откликов от граждан завершил Национальный центр правовой информации.
Получено 9 тысяч отзывов. И более 99% тех, кто высказался, поддерживают проект изменений и дополнений в Конституцию целиком либо предлагают корректировки, при этом не отвергают базовых, самых значимых новаций Конституции. Отрицательных мнений по проекту поступило незначительно. Общественное обсуждение в коллективах, учебных заведениях и на некоторых других площадках продолжается.
Фото: БЕЛТА
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Общественное обсуждение Основного закона страны близится к финальной точке. Сбор откликов от граждан завершил Национальный центр правовой информации. Получено 9...
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