Генпрокуратура прокомментировала изменение стоимости питания в садах и школах

Источник материала: ОНТ

Изменены нормы питания в детских садах и школах. Вместе с ними повышены денежные расходы. Это предусмотрено положением Совета Министров.

В последний раз нормы пересматривали в июне. Такая процедура проходит раз в полгода. Связана корректировка как с ситуацией на рынке, так и с необходимостью обеспечить детей и подростков сбалансированным питанием в зависимости от физиологической потребности. Так, теперь дошколят делят на две категории – от 1 до 3 и от 3 до 7 лет, школьников – на младшие и старшие классы – 6-10 и 11-18 лет. Организацию детского питания на постоянном контроле держит прокуратура.

Бесплатное питание в нашей стране получают 16 категорий детей. Это все ученики начальных классов, дети из сельской местности, зон радиоактивного загрязнения и другие. Ежегодно на организацию питания в школах и садах из бюджета выделяется более 300 млн. рублей.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)

Подписывайтесь на нас в Telegram