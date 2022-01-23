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Генпрокуратура прокомментировала изменение стоимости питания в садах и школах

23.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокуратура прокомментировала изменение стоимости питания в садах и школах

Изменены нормы питания в детских садах и школах. Вместе с ними повышены денежные расходы. Это предусмотрено положением Совета Министров. 

В последний раз нормы пересматривали в июне. Такая процедура проходит раз в полгода. Связана корректировка как с ситуацией на рынке, так и с необходимостью обеспечить детей и подростков сбалансированным питанием в зависимости от физиологической потребности. Так, теперь дошколят делят на две категории – от 1 до 3 и от 3 до 7 лет, школьников – на младшие и старшие классы – 6-10 и 11-18 лет. Организацию детского питания на постоянном контроле держит прокуратура. 

Бесплатное питание в нашей стране получают 16 категорий детей. Это все ученики начальных классов, дети из сельской местности, зон радиоактивного загрязнения и другие. Ежегодно на организацию питания в школах и садах из бюджета выделяется более 300 млн. рублей. 

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)

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Изменены нормы питания в детских садах и школах. Вместе с ними повышены денежные расходы. Это предусмотрено положением Совета Министров.  В последний раз нормы...
 
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