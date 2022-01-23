﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно мужчина получил ожоги при тушении пожара в хозпостройке

23.01.2022 11:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина получил ожоги при попытке потушить пожар в хозпостройке. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в Гродно по ул.Подольной поступило 22 января в 12.21. В результате огнем уничтожены кровля, повреждено перекрытие и имущество. При самостоятельном тушении пожара брат жены хозяина, находившийся в гостях, получил ожоги лица и обеих кистей. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура прокомментировала изменение стоимости питания в садах и школах
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by