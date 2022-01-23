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Такси потеряло управление и врезалось в осветительную мачту в Минске. От удара она упала на машину

23.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Такси потеряло управление и врезалось в осветительную мачту в Минске. От удара она упала на машинуМинске. От удара она упала на машину" class="one-news__figure-img">

Автомобиль такси в результате ДТП врезался в осветительную мачту в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 22 января. Автомобиль «Лада», за рулем которого сидел 45-летний водитель, ехал по второй полосе со стороны Геологического проезда по улице Ваупшасова, направляясь к  улице Карвата.

Из-за сложных погодных условий водитель потерял управление, машина пошла в неуправляемый занос и остановилась, врезавшись в фонарный столб. От удара осветительная мачта упала на автомобиль.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ, проводится проверка.




Фото: ГАИ

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Теги: Минск
 
 
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Автомобиль такси в результате ДТП врезался в осветительную мачту в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 22 января. Автомобиль...
 
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