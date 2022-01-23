|
Такси потеряло управление и врезалось в осветительную мачту в Минске. От удара она упала на машину
Источник материала: ОНТМинске. От удара она упала на машину" class="one-news__figure-img">
Автомобиль такси в результате ДТП врезался в осветительную мачту в Минске. Об этом
Инцидент произошел 22 января. Автомобиль «Лада», за рулем которого сидел 45-летний водитель, ехал по второй полосе со стороны Геологического проезда по улице Ваупшасова, направляясь к улице Карвата.
Из-за сложных погодных условий водитель потерял управление, машина пошла в неуправляемый занос и остановилась, врезавшись в фонарный столб. От удара осветительная мачта упала на автомобиль.
Водитель получил травмы, его доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ, проводится проверка.
Фото: ГАИ
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль такси в результате ДТП врезался в осветительную мачту в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 22 января. Автомобиль...
|
Архив (Разное)