Такси потеряло управление и врезалось в осветительную мачту в Минске. От удара она упала на машину

Источник материала: ОНТ

Минске. От удара она упала на машину" class="one-news__figure-img">

Автомобиль такси в результате ДТП врезался в осветительную мачту в Минске. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 22 января. Автомобиль «Лада», за рулем которого сидел 45-летний водитель, ехал по второй полосе со стороны Геологического проезда по улице Ваупшасова, направляясь к улице Карвата.

Из-за сложных погодных условий водитель потерял управление, машина пошла в неуправляемый занос и остановилась, врезавшись в фонарный столб. От удара осветительная мачта упала на автомобиль.

Водитель получил травмы, его доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ, проводится проверка.











Фото: ГАИ

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