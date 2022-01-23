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Стереотипно и не толерантно: российские зрительницы возмутились сценой в сиквеле «Секса в большом городе»
Источник материала: ОНТ
В России с возмущением отреагировали на фразу в американском шоу «И просто так» – продолжении известного сериала «Секс в большом городе».
В одном из эпизодов главная героиня Кэрри Брэдшоу обсуждает с подругой Симой свою соседку. Девушки рассуждали, как молодая девушка может позволить себе хорошую квартиру на Манхэттене. В этот момент прозвучало предположение, что вероятнее всего, дело в том, что соседка – «русская проститутка», и это «обычное дело в дорогой недвижимости».
Зрительницы сериала оставили сотни комментариев с критикой этой фразы. После этого авторов эпизода обвинили в отсутствии толерантности и стереотипном мышлении.
Были пользователи, которые призвали бойкотировать шоу.
Фото: скриншот из сериала
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Стереотипно и не толерантно: российские зрительницы возмутились сценой в сиквеле «Секса в большом городе»
В России с возмущением отреагировали на фразу в американском шоу «И просто так» – продолжении известного сериала «Секс в большом городе». В одном из эпизодов...
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