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Стереотипно и не толерантно: российские зрительницы возмутились сценой в сиквеле «Секса в большом городе»

23.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стереотипно и не толерантно: российские зрительницы возмутились сценой в сиквеле «Секса в большом городе»

В России с возмущением отреагировали на фразу в американском шоу «И просто так» – продолжении известного сериала «Секс в большом городе».

В одном из эпизодов главная героиня Кэрри Брэдшоу обсуждает с подругой Симой свою соседку. Девушки рассуждали, как молодая девушка может позволить себе хорошую квартиру на Манхэттене. В этот момент прозвучало предположение, что вероятнее всего, дело в том, что соседка – «русская проститутка», и это «обычное дело в дорогой недвижимости».

Зрительницы сериала оставили сотни комментариев с критикой этой фразы. После этого авторов эпизода обвинили в отсутствии толерантности и стереотипном мышлении. 

Были пользователи, которые призвали бойкотировать шоу.

Фото: скриншот из сериала

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В России с возмущением отреагировали на фразу в американском шоу «И просто так» – продолжении известного сериала «Секс в большом городе». В одном из эпизодов...
 
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