Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19-летний палестинец на каршеринговом авто устроил ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, вечером 22 января 19-летний палестинец, управляя каршеринговым автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Притыцкого со стороны ул.Тимошенко в направлении ул.Лещинского. Решив совершить поворот налево на пересечении улиц Притыцкого - Лещинского, водитель легковушки столкнулся с автобусом МАЗ, который от удара сместился влево и столкнулся с автомобилем "Форд".

В результате ДТП водитель и пассажир каршерингового автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.-0-