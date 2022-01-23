|
В Минске 19-летний палестинец на каршеринговом авто устроил ДТП
Источник материала: БелТА
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19-летний палестинец на каршеринговом авто устроил ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, вечером 22 января 19-летний палестинец, управляя каршеринговым автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Притыцкого со стороны ул.Тимошенко в направлении ул.Лещинского. Решив совершить поворот налево на пересечении улиц Притыцкого - Лещинского, водитель легковушки столкнулся с автобусом МАЗ, который от удара сместился влево и столкнулся с автомобилем "Форд".
В результате ДТП водитель и пассажир каршерингового автомобиля получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Проводится проверка.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решив совершить поворот налево на пересечении улиц Притыцкого - Лещинского, 19-летний палестинец столкнулся с автобусом МАЗ, который от удара сместился влево и...
|
Архив (Разное)