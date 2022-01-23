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«Я и сам своего рода волк». Мопс попытался соблазнить хаски, но только рассмешил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Любви не только все возрасты покорны, но и породы, считает мопс на видео, которое стремительно разлетелось по интернету и стало популярным. На историю
Видеокадры позволяют наблюдать, как чрезмерно самоуверенный мопс Леонид пытается познакомиться поближе с симпатичной хаски. Та осталась холодна и даже порой оскаливала клыки, но Леонид не оставлял попыток произвести на красавицу впечатление.
Видеоролик, который его автор назвал «Я и сам своего рода волк» просмотрели за короткое время более 4,2 млн раз. Интернет-пользователей позабавил самоуверенный мопс.
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Любви не только все возрасты покорны, но и породы, считает мопс на видео, которое стремительно разлетелось по интернету и стало популярным. На историю обратил...
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