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«Я и сам своего рода волк». Мопс попытался соблазнить хаски, но только рассмешил всех (ВИДЕО)

23.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я и сам своего рода волк». Мопс попытался соблазнить хаски, но только рассмешил всех (ВИДЕО)

Любви не только все возрасты покорны, но и породы, считает мопс на видео, которое стремительно разлетелось по интернету и стало популярным. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видеокадры позволяют наблюдать, как чрезмерно самоуверенный мопс Леонид пытается познакомиться поближе с симпатичной хаски. Та осталась холодна и даже порой оскаливала клыки, но Леонид не оставлял попыток произвести на красавицу впечатление.


Видеоролик, который его автор назвал «Я и сам своего рода волк» просмотрели за короткое время более 4,2 млн раз. Интернет-пользователей позабавил самоуверенный мопс.

«Именно так я и вижу, когда ко мне подкатывают парни младше», «Ее взгляд так и говорит: «О чем он, это невозможно терпеть», «Лол, Лёня по ощущениям такой турок», «Она в шоке от этого рыцаря», – написали в комментариях.

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Теги: знакомства
 
 
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Любви не только все возрасты покорны, но и породы, считает мопс на видео, которое стремительно разлетелось по интернету и стало популярным. На историю обратил...
 
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