|
В Черном море загорелся танкер с более 700 тоннами мазута на борту
Источник материала: ОНТ
ЧП произошло в Черном море: вспыхнул пожар на танкере под флагом Коморских Островов. Экипаж эвакуирован. Об этом
Инцидент произошел в пяти километрах от мыса Железный Рог ночью 23 января. Пожар произошел на танкере Almuntazah, который принадлежит Великобритании. Сообщается, что на борту – более 700 тонн мазута.
Сообщается, что никто не пострадал, семь человек экипажа были эвакуированы на буксир British под флагом Молдавии.
Уточняется, что в данный момент танкер на якорной стоянке. Согласно сообщениям экипажа, моторный отсек задраен, на борту есть автоматические системы пожаротушения.
Пожар тушили 27 человек и три единицы техники.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧП произошло в Черном море: вспыхнул пожар на танкере под флагом Коморских Островов. Экипаж эвакуирован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение...
|
Архив (Разное)