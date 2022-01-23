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В Черном море загорелся танкер с более 700 тоннами мазута на борту

23.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Черном море загорелся танкер с более 700 тоннами мазута на борту

ЧП произошло в Черном море: вспыхнул пожар на танкере под флагом Коморских Островов. Экипаж эвакуирован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение экстренных служб.

Инцидент произошел в пяти километрах от мыса Железный Рог ночью 23 января. Пожар произошел на танкере Almuntazah, который принадлежит Великобритании. Сообщается, что на борту – более 700 тонн мазута.

Сообщается, что никто не пострадал, семь человек экипажа были эвакуированы на буксир British под флагом Молдавии.

Уточняется, что в данный момент танкер на якорной стоянке. Согласно сообщениям экипажа, моторный отсек задраен, на борту есть автоматические системы пожаротушения.

Пожар тушили 27 человек и три единицы техники. 

Фото: pixabay

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ЧП произошло в Черном море: вспыхнул пожар на танкере под флагом Коморских Островов. Экипаж эвакуирован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение...
 
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