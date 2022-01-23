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У черного копателя из Гомеля изъяли боевой арсенал

23.01.2022 16:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры изъяли у черного копателя боевой арсенал. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

"На 41-летнего рабочего из Гомеля вышли оперативники областного управления ГУБОПиК. Мужчина хранил дома в гараже и на даче оружие и боеприпасы, которые нашел во время незаконных раскопок в местах боевых действий времен войны. Всего изъяли 18 артиллерийских взрывателей, три ружейные гранаты, осколочно-фугасный и бронебойно-троссирующий артиллерийские снаряды, а также самодельный пистолет. По результатам экспертизы все пригодно для взрывов и выстрелов", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Всего изъяли 18 артиллерийских взрывателей, три ружейные гранаты, осколочно-фугасный и бронебойно-троссирующий артиллерийские снаряды, а также самодельный...
 
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