У черного копателя из Гомеля изъяли боевой арсенал

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры изъяли у черного копателя боевой арсенал. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

"На 41-летнего рабочего из Гомеля вышли оперативники областного управления ГУБОПиК. Мужчина хранил дома в гараже и на даче оружие и боеприпасы, которые нашел во время незаконных раскопок в местах боевых действий времен войны. Всего изъяли 18 артиллерийских взрывателей, три ружейные гранаты, осколочно-фугасный и бронебойно-троссирующий артиллерийские снаряды, а также самодельный пистолет. По результатам экспертизы все пригодно для взрывов и выстрелов", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.-0-