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При пожаре квартиры в Молодечно спасли двух человек
Источник материала: БелТА
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли двух человек при пожаре квартиры в Молодечно, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сегодня в 13.24 спасателям поступило сообщение о загорании на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на ул.Ф.Скорины в Молодечно.
Спасатели проникли в квартиру через окно, которое было не заперто. В комнате обнаружили загорание постельных принадлежностей и ликвидировали его. Внутри квартиры находились хозяйка и ее знакомый, которые самостоятельно выйти не могли, так как дверь квартиры была заперта, а ключ отсутствовал. Спасатели вывели их на свежий воздух при помощи лестницы.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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Внутри квартиры находились хозяйка и ее знакомый, которые самостоятельно выйти не могли, так как дверь квартиры была заперта, а ключ отсутствовал. Спасатели вывели...
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