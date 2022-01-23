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При пожаре квартиры в Молодечно спасли двух человек

23.01.2022 17:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли двух человек при пожаре квартиры в Молодечно, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 13.24 спасателям поступило сообщение о загорании на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на ул.Ф.Скорины в Молодечно.

Спасатели проникли в квартиру через окно, которое было не заперто. В комнате обнаружили загорание постельных принадлежностей и ликвидировали его. Внутри квартиры находились хозяйка и ее знакомый, которые самостоятельно выйти не могли, так как дверь квартиры была заперта, а ключ отсутствовал. Спасатели вывели их на свежий воздух при помощи лестницы.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Внутри квартиры находились хозяйка и ее знакомый, которые самостоятельно выйти не могли, так как дверь квартиры была заперта, а ключ отсутствовал. Спасатели вывели...
 
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