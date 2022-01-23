17 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Камеруне

Источник материала: ОНТ

Как минимум 17 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Яунде (Камерун). Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Cameroon Tribune.

По сведениям источника, 14 человек погибли прямо в ночном клубе. Всего зафиксировано 17 смертей. Сообщается о госпитализации нескольких пострадавших.

Среди погибших опознан глава отдела охраны здоровья Министерства здравоохранения.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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