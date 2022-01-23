Им не страшен лютый холод: в Минске состоялся фестиваль закаливания

Источник материала: ОНТ

Минске состоялся фестиваль закаливания" class="one-news__figure-img">

Они ждали морозов, чтобы окунуться в реку и попариться в бане после длинной пробежки. В Минске состоялся фестиваль закаливания! Это становится традицией.





Несколько сотен любителей испытать свой организм температурами встретились на сберегу Свислочи. Сбор был не спонтанным, федерация легкой атлетики широко анонсировала событие, поэтому приходили целыми семьями и факультетами.

Бежали и плыли не только взрослые. Опытные «моржи» делились навыками закаливания, техникой (это не очень просто для неподготовленного человека, но возможно), и на собственном примере рассказывали, «как начать». За безопасностью следили работники ОСВОДа

Несмотря на холод, счастливы остались все - и участники, и зрители. Организаторы обещают, что мероприятия станут традиционными в каждом сезоне (на протяжении года).

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