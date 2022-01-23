Минздрав: в Беларуси 4 миллиона человек прошли полный курс вакцинации

Источник материала: ОНТ

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1957 случаев заражения ковид.





Напомним, Беларусь активно движется к получению коллективного иммунитета. Больше 4 миллионов человек у нас прошли полный курс вакцинации – в связи с течением «омикрона» белорусские медики ожидают, что большая часть пациентов будет нуждаться в амбулаторном лечении. Подготовлены и дополнительные бригады для выезда на дом.

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