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Минздрав: в Беларуси 4 миллиона человек прошли полный курс вакцинации
Источник материала: ОНТ
За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1957 случаев заражения ковид.
Напомним, Беларусь активно движется к получению коллективного иммунитета. Больше 4 миллионов человек у нас прошли полный курс вакцинации – в связи с течением «омикрона» белорусские медики ожидают, что большая часть пациентов будет нуждаться в амбулаторном лечении. Подготовлены и дополнительные бригады для выезда на дом.
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За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1957 случаев заражения ковид. Напомним, Беларусь активно движется к получению коллективного иммунитета. Больше 4...
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