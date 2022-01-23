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Врач рассказала об опасных сочетаниях имбиря с лекарствами
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Анжелика Дюваль обратила внимание на особенности лечения имбирем. Эксперт назвала самые опасные сочетания растения и лекарственных препаратов. Этой информацией Дюваль
Диетолог подчеркнула, что имбирь является хорошим противовоспалительным и противовирусным средством. Но эксперт рекомендует перед использованием полезного растения посоветоваться со специалистом. Дюваль поясняет: имбирь нельзя сочетать со снижающими уровень сахара в крови препаратами, а также с жаропонижающими средствами.
Фото: Pixabay
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль обратила внимание на особенности лечения имбирем. Эксперт назвала самые опасные сочетания растения и лекарственных препаратов....
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