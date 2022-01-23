Врач рассказала об опасных сочетаниях имбиря с лекарствами

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Анжелика Дюваль обратила внимание на особенности лечения имбирем. Эксперт назвала самые опасные сочетания растения и лекарственных препаратов. Этой информацией Дюваль поделилась с радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что имбирь является хорошим противовоспалительным и противовирусным средством. Но эксперт рекомендует перед использованием полезного растения посоветоваться со специалистом. Дюваль поясняет: имбирь нельзя сочетать со снижающими уровень сахара в крови препаратами, а также с жаропонижающими средствами.

Фото: Pixabay

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