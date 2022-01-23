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МИД России призывает британских коллег перестать распространять дезинформацию по поводу их политического присутствия в Украине
Источник материала: ОНТ
МИД России призывает британских коллег прекратить распространять дезинформацию относительно их политического присутствия в Украине.
Внешнеполитическое ведомство Британии накануне заявило о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера. В МИД России назвали это откровенным фейком и провокацией, ведь предлагаемая кандидатура как минимум находится под российским санкциями.
Подобные заявления Британии еще раз говорят о том, что в ЕС всеми возможными способами наращивают напряженность вокруг Украины. Российские дипломаты призвали перестать распространять политическую чушь.
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МИД России призывает британских коллег перестать распространять дезинформацию по поводу их политического присутствия в Украине
МИД России призывает британских коллег прекратить распространять дезинформацию относительно их политического присутствия в Украине. Внешнеполитическое...
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