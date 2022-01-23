МИД России призывает британских коллег перестать распространять дезинформацию по поводу их политического присутствия в Украине

Источник материала: ОНТ

МИД России призывает британских коллег прекратить распространять дезинформацию относительно их политического присутствия в Украине.





Внешнеполитическое ведомство Британии накануне заявило о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера. В МИД России назвали это откровенным фейком и провокацией, ведь предлагаемая кандидатура как минимум находится под российским санкциями.

Подобные заявления Британии еще раз говорят о том, что в ЕС всеми возможными способами наращивают напряженность вокруг Украины. Российские дипломаты призвали перестать распространять политическую чушь.

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