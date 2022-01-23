COVID-19 в мире: за последние сутки – больше трех миллионов инфицированных

Источник материала: ОНТ

Всего в мире диагностировано больше трех миллионов заболевших за последние 24 часа. Кроме Франции, в лидерах США и Индия.





Россия тоже показывает суточные рекорды. Больше пятидесяти тысяч новых случаев – но на тридцать процентов меньше госпитализаций. Не все придерживаются этой теории, но «омикрон» может стать двигателем для получения большего коллективного иммунитета. В Британии и Ирландии уже заявили о смягчении антиковидного режима с начала будущей недели.

В Англии считают, что они прошли пик заболеваемость именно «омикроном», Ирландия к концу января вообще собирается снять большинство ограничений. Тем временем в Австрии с февраля вводится обязательная вакцинация, за законопроект проголосовало большинство в парламенте. Предусмотренные штрафы для антиваксов от 600 до 3600 евро.

В Гонконге одним из путей попадания «омикрона» признали привезенных из Нидерландов животных в зоомагазины. А конкретнее, хомяков. 2000 грызунов по этой причине будут уничтожены.

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