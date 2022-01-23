﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

COVID-19 в мире: за последние сутки – больше трех миллионов инфицированных

23.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

COVID-19 в мире: за последние сутки – больше трех миллионов инфицированных

Всего в мире диагностировано больше трех миллионов заболевших за последние 24 часа. Кроме Франции, в лидерах США и Индия. 


Россия тоже показывает суточные рекорды. Больше пятидесяти тысяч новых случаев – но на тридцать процентов меньше госпитализаций. Не все придерживаются этой теории, но «омикрон» может стать двигателем для получения большего коллективного иммунитета. В Британии и Ирландии уже заявили о смягчении антиковидного режима с начала будущей недели. 

В Англии считают, что они прошли пик заболеваемость именно «омикроном», Ирландия к концу января вообще собирается снять большинство ограничений. Тем временем в Австрии с февраля вводится обязательная вакцинация, за законопроект проголосовало большинство в парламенте. Предусмотренные штрафы для антиваксов от 600 до 3600 евро. 

В Гонконге одним из путей попадания «омикрона» признали привезенных из Нидерландов животных в зоомагазины. А конкретнее, хомяков. 2000 грызунов по этой причине будут уничтожены.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в мире диагностировано больше трех миллионов заболевших за последние 24 часа. Кроме Франции, в лидерах США и Индия.  Россия тоже показывает суточные рекорды....
 
Новости дня
Новости разные
 
При пожаре квартиры в Молодечно спасли двух человек
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by