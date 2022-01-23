На ул. Притыцкого 19-летний палестинец врезался автобус на каршеринге

Источник материала: ОНТ

19-летний палестинец на каршеринговом авто утроил ДТП в районе станции метро «Кунцевщина» в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло вечером 22 января. Каршеринговый Volkswagen ехал по ул. Притыцкого со стороны ул. Тимошенко в направлении ул. Лещинского. При повороте на ул. Лещинского автомобиль врезался в автобус МАЗ, который от удара сместился влево и врезался в легковой Ford.

В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, с которыми они были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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