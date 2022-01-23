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На ул. Притыцкого 19-летний палестинец врезался автобус на каршеринге

23.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На ул. Притыцкого 19-летний палестинец врезался автобус на каршеринге

19-летний палестинец на каршеринговом авто утроил ДТП в районе станции метро «Кунцевщина» в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

ДТП произошло вечером 22 января. Каршеринговый Volkswagen ехал по ул. Притыцкого со стороны ул. Тимошенко в направлении ул. Лещинского. При повороте на ул. Лещинского автомобиль врезался в автобус МАЗ, который от удара сместился влево и врезался в легковой Ford. 

В результате столкновения водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, с которыми они были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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Теги: Минск
 
 
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19-летний палестинец на каршеринговом авто утроил ДТП в районе станции метро «Кунцевщина» в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  ДТП произошло...
 
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