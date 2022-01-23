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В Европе обострилась ситуация с попытками беженцев пересечь Ла-Манш

23.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Европе обострилась ситуация с попытками беженцев пересечь Ла-Манш

В выходные в Европе обострилась ситуация с попытками пересечения Ла-Манша. За последний год их стало в пять раз больше и во столько же раз больше смертей. Так беженцы пытаются попасть во Францию и Англию. 


Страны уже предъявили друг другу встречные претензии о том, что береговые службы просто перекидывают сигналы лодок «о бедствии», как мяч. Вызывает опасения и новый путь проникновения беженцев – под фурами. Люди сначала пытаются запрыгнуть в них по ходу движения грузовиков. Конечно, у таких экстремальных попыток уже есть летальные исходы. 

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В выходные в Европе обострилась ситуация с попытками пересечения Ла-Манша. За последний год их стало в пять раз больше и во столько же раз больше смертей. Так...
 
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