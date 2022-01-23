|
В Европе обострилась ситуация с попытками беженцев пересечь Ла-Манш
Источник материала: ОНТ
В выходные в Европе обострилась ситуация с попытками пересечения Ла-Манша. За последний год их стало в пять раз больше и во столько же раз больше смертей. Так беженцы пытаются попасть во Францию и Англию.
Страны уже предъявили друг другу встречные претензии о том, что береговые службы просто перекидывают сигналы лодок «о бедствии», как мяч. Вызывает опасения и новый путь проникновения беженцев – под фурами. Люди сначала пытаются запрыгнуть в них по ходу движения грузовиков. Конечно, у таких экстремальных попыток уже есть летальные исходы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в Европе обострилась ситуация с попытками пересечения Ла-Манша. За последний год их стало в пять раз больше и во столько же раз больше смертей. Так...
|
Архив (Разное)