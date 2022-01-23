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Еще одно подразделение российских морпехов и эшелон бронетехники прибыли в Беларусь для участия в учении «Союзная решимость-2022»

23.01.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще одно подразделение российских морпехов и эшелон бронетехники прибыли в Беларусь для участия в учении «Союзная решимость-2022»

Еще одно подразделение российских морпехов и эшелон бронетехники прибыли в Беларусь для участия в учении «Союзная решимость-2022». Напомним, проверка слаженности боевых подразделений двух стран начнется в феврале.


Эшелоны с российскими бойцами и военной техникой сейчас находятся вблизи Слонима. После разгрузки подразделениям предстоит выдвинуться в район выполнения учебных задач. Для понимания масштабов в учении примут участие не только морпехи, военно-космические силы, силы спецопераций, зенитчики, ПВО. «Союзная решимость» носит сугубо оборонительный характер, но, что называется «внезапный». Поэтому войска перебрасывают крайне быстро. Проверка пройдет в феврале в два этапа: первый – создание группировок и оборона важных объектов. Второй – активная фаза, которая начнется 10 февраля. Маневры проведут не только на белорусских полигонах, но и на участках вблизи наших границ, где на территориях сопредельных стран созданы значительные группировки войск.

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Еще одно подразделение российских морпехов и эшелон бронетехники прибыли в Беларусь для участия в учении «Союзная решимость-2022». Напомним, проверка слаженности...
 
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