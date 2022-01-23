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Виктория Азаренко не прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии по теннису. Белоруска несколько раз вызывала на корт врача

23.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко не прошла в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии по теннису. Белоруска несколько раз вызывала на корт врача

Виктория Азаренко завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису.

Белоруска в 1/8 финала практически без борьбы уступила Барборе Крейчиковой из Чехии (2:6, 2:6). Матч продолжался 1 час и 25 минут. На счету белоруски 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

Отметим, что Виктория несколько раз вызывала на корт врача, а в конце поединка не смогла сдержать слез. Арина Соболенко свой матч 1/8 финала проведет завтра против Кайи Канепи из Эстонии. 

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Виктория Азаренко завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису. Белоруска в 1/8 финала практически без борьбы уступила Барборе Крейчиковой из...
 
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