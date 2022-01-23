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В Китае выявили 72 случая заражения COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

23.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае выявили 72 случая заражения COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

Власти Китая выявили как минимум 72 случая заражения COVID-19 среди членов прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине делегаций. Об этом со ссылкой на заявление оргкомитета сообщает ТАСС.

Согласно официальным данным, в период с 4 по 22 января на территорию Китая прибыло 2 586 членов делегаций, из которых 171 – спортсмены и 2 415 – представители других заинтересованных сторон. В итоге 72 из прибывших сдали положительные тесты на COVID-19. При этом среди атлетов и официальных лиц случаев заражения на данный момент выявлено не было.

Как сообщается, 39 случаев заражения были выявлены в результате тестирования в аэропорту и еще 33 – при тестировании в «пузырях» – особых зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях спортсмены, а также прочие члены делегаций.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.

Фото: Freepik

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Власти Китая выявили как минимум 72 случая заражения COVID-19 среди членов прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине делегаций. Об этом со ссылкой на заявление...
 
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