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На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета
Источник материала: ОНТ
На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета. Ожидаемо победу в ней одержала сборная Норвегии.
Преимущество скандинавов было ощутимым, ближайших преследователей они опередили больше чем на минуту. На втором месте, несмотря на один штрафной круг, финишировала сборная России, на третьем – команда Германии.
Отметим, что для сборной Беларуси гонка сложилась ужасным образом. Сначала на втором этапе Дмитрий Лазовский вылетел на спуске за пределы трассы и потерял почти минуту. Затем посыпались штрафные круги. Антон Смольский был финишером эстафеты, но не смог вытащить нашу команду выше 12 места.
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На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета. Ожидаемо победу в ней одержала сборная Норвегии. Преимущество скандинавов было...
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