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На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета

23.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета. Ожидаемо победу в ней одержала сборная Норвегии.

Преимущество скандинавов было ощутимым, ближайших преследователей они опередили больше чем на минуту. На втором месте, несмотря на один штрафной круг, финишировала сборная России, на третьем – команда Германии.

Отметим, что для сборной Беларуси гонка сложилась ужасным образом. Сначала на втором этапе Дмитрий Лазовский вылетел на спуске за пределы трассы и потерял почти минуту. Затем посыпались штрафные круги. Антон Смольский был финишером эстафеты, но не смог вытащить нашу команду выше 12 места. 

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На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце сегодня прошла мужская эстафета. Ожидаемо победу в ней одержала сборная Норвегии. Преимущество скандинавов было...
 
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