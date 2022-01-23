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«Дорога домой»: почему у каждого бездомного животного должен быть свой человек

23.01.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дорога домой»: почему у каждого бездомного животного должен быть свой человек

Дорога домой. В Минске сегодня проходит нестандартная выставка собак и кошек – они все ищут дом. И породистые животные, и тот, кто родился на улице, – абсолютно все чудесные питомцы, своих хозяев будут любить одинаково. 


На первый взгляд и не скажешь, что этого грациозного «перса», любимца семьи когда-то бросили умирать на улице. Замерзшего котенка нашли волонтеры и пристроили в новую семью. О прошлом сейчас напоминает только ампутированное ушко.

Олеся Денисова: «Это наш Бьерн, зовем по-домашнему Бьеша. Он не слышит на одно ушко. У него есть легкий крин головы, который придает ему легкой игривости, как будто он спрашивает: "Что?" У него был запущенный отит. Видимо, бывшие хозяева не справились с лечением и выбросили его».

Это основная проблема, о которой говорят общественники. В Минске, да и по всей стране нет приютов для животных. Но есть неравнодушные люди. Волонтеры и их передержки – сегодня единственное спасение для «оказавшихся на улице» еще вчера домашних животных. Они сбиваются со счета, сколько подопечных прошли через их руки. Поток не останавливается.

Ольга Федорова, волонтер«В минус 16 три котенка были выброшены в коробке. Они были грязненькие, блохастенькие и очень дикие. Можно в них влюбляться и забирать к себе. Мы передаем их обработанными, здоровыми, по возрасту привитыми. Передаются по договору с обязательной стерилизацией». 

Собачий лай слышен по всей округе. Понять не сложно. Здесь содержат бездомных животных. В пункте временного проживания на Гурского у всех питомцев истории схожи: потерялись, замерзали, сбила машина. 

Екатерину Садовскую в «Фауне города» знает каждая собака. Стоит ей появиться в вольере, как взрослые псы начинают радостно прыгать. По ее словам, главное – любить и уважать питомца, ведь они все чувствуют. 

Екатерина Садовская, рабочий по уходу за животными предприятия «Фауна города»: «Работаю тут, потому что их люблю. Они меня понимают, я их понимаю. Жить без них не могу. Каждого нужно погладить, с каждым пообщаться. Сидят в будках, им страшно. Два года назад привезли отлов. Трясется, маленькая, грязненькая вся. Вся в клоках. Раздвигаю шерсть, а там вот такие вот глаза. Я не смогла не забрать». 

Ненужными становятся даже породистые. За примерами далеко ходить не пришлось. В «Фауне» новый подкидыш – четырехмесячный французский бульдог. Принесли в коробке с подписью: «Подарок». Малышу быстро нашли новый дом и заботливых хозяев. 

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»: «Основная масса животных, оказавшихся на улице, – это бывшие домашние животные, которых выбросили их безответственные владельцы. У нас был такой случай, что мы с однокомнатной квартиры забрали 89 котов. Если в 2019 году мы отдали 65% животных, которые к нам поступили, то в 2020 году мы отдали 75%».

Еще один способ пристройства животных – выставки. Одна из таких прошла в Минске в эти выходные. Название звучное – «Дорога домой». В ожидании новых хозяев 100 котов и собак. Для будущих хозяев обязательные условия – собеседование с куратором и договор об ответственном содержании. 

Действительно, говорят, дружбу не купишь. А вот подарить любовь и заботу тем, кто в ней нуждается, очень просто. Тем более что ответные чувства не заставят себя ждать. 

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Теги: Минск
 
 
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Дорога домой. В Минске сегодня проходит нестандартная выставка собак и кошек – они все ищут дом. И породистые животные, и тот, кто родился на улице, – абсолютно все...
 
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