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«Дорога домой»: почему у каждого бездомного животного должен быть свой человек
Источник материала: ОНТ
Дорога домой. В Минске сегодня проходит нестандартная выставка собак и кошек – они все ищут дом. И породистые животные, и тот, кто родился на улице, – абсолютно все чудесные питомцы, своих хозяев будут любить одинаково.
На первый взгляд и не скажешь, что этого грациозного «перса», любимца семьи когда-то бросили умирать на улице. Замерзшего котенка нашли волонтеры и пристроили в новую семью. О прошлом сейчас напоминает только ампутированное ушко.
Это основная проблема, о которой говорят общественники. В Минске, да и по всей стране нет приютов для животных. Но есть неравнодушные люди. Волонтеры и их передержки – сегодня единственное спасение для «оказавшихся на улице» еще вчера домашних животных. Они сбиваются со счета, сколько подопечных прошли через их руки. Поток не останавливается.
Собачий лай слышен по всей округе. Понять не сложно. Здесь содержат бездомных животных. В пункте временного проживания на Гурского у всех питомцев истории схожи: потерялись, замерзали, сбила машина.
Екатерину Садовскую в «Фауне города» знает каждая собака. Стоит ей появиться в вольере, как взрослые псы начинают радостно прыгать. По ее словам, главное – любить и уважать питомца, ведь они все чувствуют.
Ненужными становятся даже породистые. За примерами далеко ходить не пришлось. В «Фауне» новый подкидыш – четырехмесячный французский бульдог. Принесли в коробке с подписью: «Подарок». Малышу быстро нашли новый дом и заботливых хозяев.
Еще один способ пристройства животных – выставки. Одна из таких прошла в Минске в эти выходные. Название звучное – «Дорога домой». В ожидании новых хозяев 100 котов и собак. Для будущих хозяев обязательные условия – собеседование с куратором и договор об ответственном содержании.
Действительно, говорят, дружбу не купишь. А вот подарить любовь и заботу тем, кто в ней нуждается, очень просто. Тем более что ответные чувства не заставят себя ждать.
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Дорога домой. В Минске сегодня проходит нестандартная выставка собак и кошек – они все ищут дом. И породистые животные, и тот, кто родился на улице, – абсолютно все...
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