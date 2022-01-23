«Дорога домой»: почему у каждого бездомного животного должен быть свой человек

Источник материала: ОНТ

Дорога домой. В Минске сегодня проходит нестандартная выставка собак и кошек – они все ищут дом. И породистые животные, и тот, кто родился на улице, – абсолютно все чудесные питомцы, своих хозяев будут любить одинаково.





На первый взгляд и не скажешь, что этого грациозного «перса», любимца семьи когда-то бросили умирать на улице. Замерзшего котенка нашли волонтеры и пристроили в новую семью. О прошлом сейчас напоминает только ампутированное ушко.

Олеся Денисова: «Это наш Бьерн, зовем по-домашнему Бьеша. Он не слышит на одно ушко. У него есть легкий крин головы, который придает ему легкой игривости, как будто он спрашивает: "Что?" У него был запущенный отит. Видимо, бывшие хозяева не справились с лечением и выбросили его».

Это основная проблема, о которой говорят общественники. В Минске, да и по всей стране нет приютов для животных. Но есть неравнодушные люди. Волонтеры и их передержки – сегодня единственное спасение для «оказавшихся на улице» еще вчера домашних животных. Они сбиваются со счета, сколько подопечных прошли через их руки. Поток не останавливается.

Ольга Федорова, волонтер: «В минус 16 три котенка были выброшены в коробке. Они были грязненькие, блохастенькие и очень дикие. Можно в них влюбляться и забирать к себе. Мы передаем их обработанными, здоровыми, по возрасту привитыми. Передаются по договору с обязательной стерилизацией».

Собачий лай слышен по всей округе. Понять не сложно. Здесь содержат бездомных животных. В пункте временного проживания на Гурского у всех питомцев истории схожи: потерялись, замерзали, сбила машина.

Екатерину Садовскую в «Фауне города» знает каждая собака. Стоит ей появиться в вольере, как взрослые псы начинают радостно прыгать. По ее словам, главное – любить и уважать питомца, ведь они все чувствуют.

Екатерина Садовская, рабочий по уходу за животными предприятия «Фауна города»: «Работаю тут, потому что их люблю. Они меня понимают, я их понимаю. Жить без них не могу. Каждого нужно погладить, с каждым пообщаться. Сидят в будках, им страшно. Два года назад привезли отлов. Трясется, маленькая, грязненькая вся. Вся в клоках. Раздвигаю шерсть, а там вот такие вот глаза. Я не смогла не забрать».

Ненужными становятся даже породистые. За примерами далеко ходить не пришлось. В «Фауне» новый подкидыш – четырехмесячный французский бульдог. Принесли в коробке с подписью: «Подарок». Малышу быстро нашли новый дом и заботливых хозяев.

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»: «Основная масса животных, оказавшихся на улице, – это бывшие домашние животные, которых выбросили их безответственные владельцы. У нас был такой случай, что мы с однокомнатной квартиры забрали 89 котов. Если в 2019 году мы отдали 65% животных, которые к нам поступили, то в 2020 году мы отдали 75%».

Еще один способ пристройства животных – выставки. Одна из таких прошла в Минске в эти выходные. Название звучное – «Дорога домой». В ожидании новых хозяев 100 котов и собак. Для будущих хозяев обязательные условия – собеседование с куратором и договор об ответственном содержании.

Действительно, говорят, дружбу не купишь. А вот подарить любовь и заботу тем, кто в ней нуждается, очень просто. Тем более что ответные чувства не заставят себя ждать.

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