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Динара Алимбекова взяла серебро на масс-старте этапа Кубка Мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в женском масс-старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в итальянском Антхольце. Об этом
Белоруска уступила победительнице гонки, итальянке Доротее Вирер, 3,7 сек при одном промахе на огневых рубежах. В итоге итальянка финишировала с результатом в 35 мин 58,7 сек при двух промахах.
При этом Анна Сола, также участвовавшая в масс-старте, заработала 7 штрафных кругов и финишировала лишь 26-й.
Фото: Национальный Олимпийский комитет Беларуси
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в женском масс-старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в итальянском Антхольце....
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