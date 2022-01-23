Динара Алимбекова взяла серебро на масс-старте этапа Кубка Мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в женском масс-старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в итальянском Антхольце. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белоруска уступила победительнице гонки, итальянке Доротее Вирер, 3,7 сек при одном промахе на огневых рубежах. В итоге итальянка финишировала с результатом в 35 мин 58,7 сек при двух промахах.

При этом Анна Сола, также участвовавшая в масс-старте, заработала 7 штрафных кругов и финишировала лишь 26-й.

Фото: Национальный Олимпийский комитет Беларуси

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