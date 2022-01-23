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Брест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества»
Источник материала: ОНТБрест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества»" class="one-news__figure-img">
В память о друге и настоящем парне… Брест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества». На сцене одновременно семьдесят музыкантов и четыре оркестра.
Пограничники, десантники, коллективы внутренних войск и городского духового ансамбля – вместе создают мощное звучание. Музыкальный вечер – в память о Валерии Халилове, личность известная в мире оркестровой музыки, выдающийся дирижер, руководил легендарным ансамблем песни и пляски имени Александрова, его жизнь трагически оборвалась над Черным морем. В 2016 году российский военный самолет направлялся в Сирию и потерпел крушение, в авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе и артисты ансамбля. Тогда новость потрясла весь мир, скорбили и белорусы.
К концерту серьезно готовились, композиции авторские, музыканты разучивали с нуля и исполняли впервые. Военные марши, песни, романсы, написанные Валерием Халиловым на стихи известных авторов. Фестиваль проходит не только в Беларуси, но и России, Казахстане и Японии.
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В память о друге и настоящем парне… Брест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества». На сцене одновременно семьдесят музыкантов...
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