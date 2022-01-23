Источник материала: ОНТ

Брест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества»" class="one-news__figure-img">

В память о друге и настоящем парне… Брест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества». На сцене одновременно семьдесят музыкантов и четыре оркестра.





Пограничники, десантники, коллективы внутренних войск и городского духового ансамбля – вместе создают мощное звучание. Музыкальный вечер – в память о Валерии Халилове, личность известная в мире оркестровой музыки, выдающийся дирижер, руководил легендарным ансамблем песни и пляски имени Александрова, его жизнь трагически оборвалась над Черным морем. В 2016 году российский военный самолет направлялся в Сирию и потерпел крушение, в авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе и артисты ансамбля. Тогда новость потрясла весь мир, скорбили и белорусы.

Валерий Коваль, дирижер Брестского городского духового оркестра: «Помните, каким он парнем был – настоящий парень. Мы учились с ним на одном факультете, пять лет рядышком, спали в одной комнате, дружили. Когда я стал готовиться к этому концерту, узнал нового человека, знал как друга, товарища, не знал, какой он гениальный человек, у него написано более ста произведений, он создатель таких необыкновенных фестивалей "Спасская башня", "Амурские волны"».

Юлия Семенченко, руководитель Российского центра науки и культуры в Бресте: «Брест не первый раз принимает различные фестивали, военные музыканты – это такая белая кость, голубая кровь. Их дружба, их партнерство дорого стоит, это объединяет культуру, поэтому с удовольствием присоединились к этому проекту в позапрошлом году, он прошел на территории Брестской крепости возле мемориала, это было очень красиво».

К концерту серьезно готовились, композиции авторские, музыканты разучивали с нуля и исполняли впервые. Военные марши, песни, романсы, написанные Валерием Халиловым на стихи известных авторов. Фестиваль проходит не только в Беларуси, но и России, Казахстане и Японии.

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