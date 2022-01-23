﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

23.01.2022 20:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в воскресенье произвел отстыковку от Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Отделение космического аппарата от станции произошло в 10:40 по времени Восточного побережья США. Корабль доставит на Землю более 2,2 т различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Ожидается, что примерно через сутки он приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

Ранее отстыковка корабля, намеченная изначально на пятницу, дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабль доставит на Землю более 2,2 т различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Ожидается, что примерно через сутки он приводнится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест присоединился к международному фестивалю военных оркестров «Марш мужества»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by