Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в воскресенье произвел отстыковку от Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Отделение космического аппарата от станции произошло в 10:40 по времени Восточного побережья США. Корабль доставит на Землю более 2,2 т различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Ожидается, что примерно через сутки он приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

Ранее отстыковка корабля, намеченная изначально на пятницу, дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 24-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС.-0-