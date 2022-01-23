Обсуждение проекта новой Конституции: какие предложения приходят от белорусов и где их рассматривают?

Источник материала: ОНТ

Обсуждение проекта новой Конституции получилось максимально широким. Примеров такой вовлеченности мало где можно найти. Комментируя процесс, Президент так и сказал: «создавайте для себя Конституцию». Этот посыл адресован, конечно, всем. Но прежде всего – молодому поколению, которому продолжать создавать и созидать. Последнее слово – за белорусами. И систематизируя тысячи предложений, специалисты отметили три ключевых вектора-запроса. Первый – на социальную защиту. Есть стремление сохранить сильное социально ориентированное государство с гарантией защиты для пенсионеров, молодых мам и так далее. Кстати, размер материнского капитала с этого года вырос – теперь это почти 26 тыс. рублей. Второй запрос – на более активную вовлеченность в общественную жизнь. Насколько активно идет обсуждение поправок – это самое яркое подтверждение тезиса. Белорусам небезразлично будущее страны. И третий заметный вектор – запрос на обновление. То есть молодежь стремится активно участвовать в управлении. Собственно, никто и не против – здесь можно повторить: давайте создавать свою Конституцию. И вместе строить и обновлять систему государственного аппарата. Какие предложения и чьи голоса сегодня звучат чаще и громче всего?

«В мои обязанности входит собирать машины, обучать молодежь, которая приходит к нам на завод. Уже слава богу 41, скоро 42 года будет на заводе именно на главном конвейере».

Всю жизнь создавал! Вот и сегодня не время ломать и крошить, убежден Александр Линник. Слесарь на МАЗе прекрасно помнит, как в 90-х на предприятии выпускали всего пару моделей (сегодня – более 400 модификаций), существовали от получки до получки, а о колбасе в холодильнике люди разве что мечтали. Но выстояли! Просто хотели жить в свободной стране, а всё и сразу не бывает. И, если раньше, за развитием государства больше следил по телевизору, то на VI Всебелорусском собрании был лично. Теперь уверен, этот институт нужно белорусам ценить и беречь. Потому исключительно «за» третью главу в проекте Конституции, она ведь появилась на злобу дня.

Александр Линник, слесарь механосборочных работ Минского автомобильного завода: «Людей волнует, чтобы было спокойствие, не было никаких заварушек, как сейчас в нашем ближнем зарубежье, чтобы было спокойно, нормально работать, нормально зарабатывать, нормально растить детей, внуков. ВНС для того и собирается, чтобы был мир, благосостояние и спокойствие в нашей стране».

Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию в топе тем при обсуждении у белорусов Основного закона. Там же полномочия Президента и правительства. Нешуточная дискуссия развернулась и по поводу ограничения сроков Президента. Практически ни одна диалоговая площадка не прошла без этого вопроса. Некоторые считают, что, если человек зарекомендовал себя, как надежный лидер, пусть бы и руководил страной дальше. Вот уже почти месяц белорусы обсуждают Основной закон страны. Спорят! И это хорошо, гласит народная мудрость. Именно так рождается истина.

Вероника Толкач, директор предприятия «Бобруйсктрикотаж»: «Мнений по поводу внесения изменений в Конституцию может быть большое множество, и это здорово, что государство дало возможность каждому человеку высказаться по этому поводу, это ещё раз нам напоминает о большой демократизации общества».

Главное, что не остались в стороне. Проект Конституции на нескольких порталах был обнародован 27 декабря, днем - в начале четвертого. С тех пор эксперты каждый день докладывают, мол, белорусы проявили небывалую активность. И вот факт - за первые три часа только на сайте Центра правовой информации его просмотрели 70 тыс. человек.

Ирина Пантелеенко, заведующая группой документооборота и контроля Национального центра правовой информации Беларуси: «Здесь вот регистрируется вся входящая корреспонденция, которая поступает к нам в Центр на обсуждение Конституции».

Только писем в Национальный центр правовой информации приходит не меньше полусотни в день. Со всех уголков страны. Надо признать, некоторые белорусы к этому процессу подошли творчески.

Ирина Чупракова, начальник управления информационной политики и интернет-ресурсов Национального центра правовой информации Беларуси: «Вот прямо поверх напечатанного текста могут сделать какие-то свои отметки, зачеркивать те статьи, с которыми не согласны. Обязательно эти письма нужно перевести в машиночитаемую форму для того, чтобы в дальнейшем мы могли аналитически переработать и учесть каждое мнение».

Все предложения, собранные в общественных приемных, так же приходят сюда: от госорганов (таких около 3% от всего объема корреспонденции) и общественных объединений (их около 7%). Всё же большая часть – в цифре.

«В мои обязанности входит открыть сообщение от пользователя, скопировать и внести в таблицу».

После за дело берутся аналитики. Это оперативный штаб, здесь работают профессиональные юристы. Задача – сформулировать мысль лаконично, ведь порой обоснования своих предложений белорусы присылают на нескольких страницах, и обобщить, на выходе количество граждан, выступающих за ту или иную концепцию.

Оксана Демченко, начальник управления правовой работы Национального центра правовой информации Беларуси: «Можно сказать, что подходы, закрепленные в Конституции народом, поддерживаются. Много обсуждается вопросов, связанных с государственным языком, никто не отрицает, что их должно быть два. Вместе с тем предлагается основным закрепить белорусский. Людей интересует всё. И политический строй, и различные требования к различным должностным лицам различного уровня власти. Вместе с тем, что люди говорят о простых бытовых вопросов, они выступают за традиционные ценности, за воспитание детей в традиционных ценностях, за укрепление, сохранение брака как ячейки общества. Люди готовы говорить и хотят видеть закрепления своих социальных гарантий».

«У нас был источник возле предприятия, мне было необходимо набирать воду и таскать ее на 7-й этаж, потому что у нас не было водоснабжения, отключали электричество, не было газа, не было связи, над нами пролетали самолеты и бомбили».

Что такое война Артём Варвашеня знает не понаслышке. В 18 лет остался сиротой – мама и папа погибли. Когда в Донецке больше ничего не держало, от разрухи, страха и неопределенности решил бежать. Теперь Беларусь – пусть не Родина, но дом точно, а значит ее будущее не безразлично. Намерен участвовать в референдуме. Уверен, укрепление суверенитета, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге народа в годы войны, которые прописали в Конституции – тот конструктив, на который не помешал бы многим постсоветским странам. А то, что такое внимание человеку и безопасности – вообще выше всяких похвал.

Артём Варвашеня, начальник участка по оказанию платных услуг Национального аэропорта «Минск»: «Мое первое образование – это юридическое. Мне очень интересно ознакамливаться с тем, какие изменения и дополнения планируются в Основной закон государства. Потому что это определяет и закрепляет основные нормы. А именно это социальная поддержка инвалидов, поддержка семьям, детям сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Так и на международном уровне. Примером тому является, что Беларусь исключает агрессию со своей территории в отношении других государств. Это существенная гарантия, что мы собираемся мирно жить и оказывать защиту своей территории и своих граждан».

Наибольшая часть предложений от граждан посвящена именно второму разделу Конституции. Оно и понятно, он затрагивает личные права и свободы людей. Единственное, по мнению белорусов, нужно больше детализировать меры предлагаемой социальной политики. К примеру, прописать право каждого «на получение бесплатного высшего образования», «на качественное и бесплатное лечение в государственных и частных учреждениях здравоохранения», а также «гарантии доступа к сети Интернет». Да, в этой части сделано уже немало. Но и понимание есть, возможно, с новой Конституцией мы будем жить десятилетия, потому важно ещё и мыслить на перспективу.

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации Беларуси: «Эти предложения заслуживают внимания и имеют ценность для дальнейшего совершенствования нашего законодательства по многим отраслям. Потому что, конечно, в Основном законе все эти предложения назвать невозможно. Вот то, что люди заостряют внимание на необходимости поддержки изобретательства и рационализаторства, на необходимости определиться что такое гражданское общество на законодательном уровне».

Надо не забывать Конституция имеет прямое действие. То есть все законодательство не должно противоречить этому документу. Значит, если народ проголосует «за» обновлённый документ - впереди огромный пласт работы. Потому сейчас важно каждую строчку внедрить не только в умы, но и воплотить в жизнь. Это слова Главы государства во время поездки в Брестскую область, где говорили о защите Союзного государства, по сути, делах военных. Да и Президент в форме – военной. Но и Конституция – это ведь тоже важный элемент коллективной защиты страны от потрясений.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это Конституция будущего. Самое главное - мы должны за эти два-три года научиться жить по закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет двоевластия. Все беспокоятся исходя из ситуации нынешней: а вот бы чего-нибудь не случилось, вот бы не произошло каких-то столкновений наверху (потому что это мгновенно в общество перейдет). А вот для этого надо научиться жить по закону».

Услышать на диалоговых площадках, конечно, готовы каждого. Но над итоговой версией всё же должны работать юристы и эксперты. Важен взвешенный подход, без перекосов и противоречий - это Глава государства подчеркнул во время совещания во Дворце Независимости. По сути, вот она формула эффективного закона - мнение людей и интересы государства в равной пропорции.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Будущие Президенты в нашей стране, они практически видны. Надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению, и чтобы мы потом локти не кусали, что могли чего-то исправить, а рычагов не оставили. Я же в открытую об этом говорю. Спасибо за работу, продолжаем ее».

И это сигнал от Президента для всех! Ведь впереди у специалистов работы не меньше, а от общества и дальше ждут такого же активного участия. Ведь для себя делаем. И, да, политическая кампания уже получилась яркая. 27 февраля предстоит поставить точку на референдуме. И последнее слово будет за белорусами.

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