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Обсуждение проекта новой Конституции: какие предложения приходят от белорусов и где их рассматривают?
Источник материала: ОНТ
Обсуждение проекта новой Конституции получилось максимально широким. Примеров такой вовлеченности мало где можно найти. Комментируя процесс, Президент так и сказал: «создавайте для себя Конституцию». Этот посыл адресован, конечно, всем. Но прежде всего – молодому поколению, которому продолжать создавать и созидать. Последнее слово – за белорусами. И систематизируя тысячи предложений, специалисты отметили три ключевых вектора-запроса. Первый – на социальную защиту. Есть стремление сохранить сильное социально ориентированное государство с гарантией защиты для пенсионеров, молодых мам и так далее. Кстати, размер материнского капитала с этого года вырос – теперь это почти 26 тыс. рублей. Второй запрос – на более активную вовлеченность в общественную жизнь. Насколько активно идет обсуждение поправок – это самое яркое подтверждение тезиса. Белорусам небезразлично будущее страны. И третий заметный вектор – запрос на обновление. То есть молодежь стремится активно участвовать в управлении. Собственно, никто и не против – здесь можно повторить: давайте создавать свою Конституцию. И вместе строить и обновлять систему государственного аппарата. Какие предложения и чьи голоса сегодня звучат чаще и громче всего?
Всю жизнь создавал! Вот и сегодня не время ломать и крошить, убежден Александр Линник. Слесарь на МАЗе прекрасно помнит, как в 90-х на предприятии выпускали всего пару моделей (сегодня – более 400 модификаций), существовали от получки до получки, а о колбасе в холодильнике люди разве что мечтали. Но выстояли! Просто хотели жить в свободной стране, а всё и сразу не бывает. И, если раньше, за развитием государства больше следил по телевизору, то на VI Всебелорусском собрании был лично. Теперь уверен, этот институт нужно белорусам ценить и беречь. Потому исключительно «за» третью главу в проекте Конституции, она ведь появилась на злобу дня.
Придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию в топе тем при обсуждении у белорусов Основного закона. Там же полномочия Президента и правительства. Нешуточная дискуссия развернулась и по поводу ограничения сроков Президента. Практически ни одна диалоговая площадка не прошла без этого вопроса. Некоторые считают, что, если человек зарекомендовал себя, как надежный лидер, пусть бы и руководил страной дальше. Вот уже почти месяц белорусы обсуждают Основной закон страны. Спорят! И это хорошо, гласит народная мудрость. Именно так рождается истина.
Главное, что не остались в стороне. Проект Конституции на нескольких порталах был обнародован 27 декабря, днем - в начале четвертого. С тех пор эксперты каждый день докладывают, мол, белорусы проявили небывалую активность. И вот факт - за первые три часа только на сайте Центра правовой информации его просмотрели 70 тыс. человек.
Только писем в Национальный центр правовой информации приходит не меньше полусотни в день. Со всех уголков страны. Надо признать, некоторые белорусы к этому процессу подошли творчески.
Все предложения, собранные в общественных приемных, так же приходят сюда: от госорганов (таких около 3% от всего объема корреспонденции) и общественных объединений (их около 7%). Всё же большая часть – в цифре.
После за дело берутся аналитики. Это оперативный штаб, здесь работают профессиональные юристы. Задача – сформулировать мысль лаконично, ведь порой обоснования своих предложений белорусы присылают на нескольких страницах, и обобщить, на выходе количество граждан, выступающих за ту или иную концепцию.
Что такое война Артём Варвашеня знает не понаслышке. В 18 лет остался сиротой – мама и папа погибли. Когда в Донецке больше ничего не держало, от разрухи, страха и неопределенности решил бежать. Теперь Беларусь – пусть не Родина, но дом точно, а значит ее будущее не безразлично. Намерен участвовать в референдуме. Уверен, укрепление суверенитета, сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге народа в годы войны, которые прописали в Конституции – тот конструктив, на который не помешал бы многим постсоветским странам. А то, что такое внимание человеку и безопасности – вообще выше всяких похвал.
Наибольшая часть предложений от граждан посвящена именно второму разделу Конституции. Оно и понятно, он затрагивает личные права и свободы людей. Единственное, по мнению белорусов, нужно больше детализировать меры предлагаемой социальной политики. К примеру, прописать право каждого «на получение бесплатного высшего образования», «на качественное и бесплатное лечение в государственных и частных учреждениях здравоохранения», а также «гарантии доступа к сети Интернет». Да, в этой части сделано уже немало. Но и понимание есть, возможно, с новой Конституцией мы будем жить десятилетия, потому важно ещё и мыслить на перспективу.
Надо не забывать Конституция имеет прямое действие. То есть все законодательство не должно противоречить этому документу. Значит, если народ проголосует «за» обновлённый документ - впереди огромный пласт работы. Потому сейчас важно каждую строчку внедрить не только в умы, но и воплотить в жизнь. Это слова Главы государства во время поездки в Брестскую область, где говорили о защите Союзного государства, по сути, делах военных. Да и Президент в форме – военной. Но и Конституция – это ведь тоже важный элемент коллективной защиты страны от потрясений.
Услышать на диалоговых площадках, конечно, готовы каждого. Но над итоговой версией всё же должны работать юристы и эксперты. Важен взвешенный подход, без перекосов и противоречий - это Глава государства подчеркнул во время совещания во Дворце Независимости. По сути, вот она формула эффективного закона - мнение людей и интересы государства в равной пропорции.
И это сигнал от Президента для всех! Ведь впереди у специалистов работы не меньше, а от общества и дальше ждут такого же активного участия. Ведь для себя делаем. И, да, политическая кампания уже получилась яркая. 27 февраля предстоит поставить точку на референдуме. И последнее слово будет за белорусами.
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Обсуждение проекта новой Конституции: какие предложения приходят от белорусов и где их рассматривают?
Обсуждение проекта новой Конституции получилось максимально широким. Примеров такой вовлеченности мало где можно найти. Комментируя процесс, Президент так и...
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