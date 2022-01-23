Переговоры России с США и НАТО: есть ли результаты? Рубрика «Антифейк

Источник материала: ОНТ

США на территории Украины чувствуют себя как дома, не забывая сказать остальным, что они тут в гостях, доказывает и то, что к концу недели в восточных регионах страны заметили американских частных военных... И вполне казенное американское оружие при разгрузке в аэропортах. В общем, хотя президентская гонка пока не объявлена, но уже ясно, кто намерен решить ее исход. И это не украинцы. Пороховая бочка Европы вот уже две недели в центре обсуждения на переговорах о региональной безопасности. И обсуждают судьбу Киева и всего мира, США, Россия, НАТО, ЕС, все. Кроме, конечно, граждан Украины. Результатов пока нет, да и с безопасностью тоже очень не очень. Но фейков вокруг переговоров – предостаточно. Сеанс их разоблачения в традиционной рубрике «Антифейк» у Глеба Лаврова.





Привет тебе, дорогой зритель! Начну с парадоксального. Вот, казалось бы у всех у нас на календаре январь. А меж тем в глобальном смысле, на глобусе вторую неделю кряду второе февраля. Внеплановый день геостратегического сурка. Все потому, что снова и снова от самых серьезных западных пиджаков мы слушаем «ложь, наглую ложь и статистику» о безопасности в этой нашей с ними, со всеми, Европе. Иные на ВТОРОЙ круг в переговорах уже пошли.

В связи с чем, не подвести тут, у нас, промежуточные итоги вышесказанному ими, было бы нехорошо. Тем более что они там, у себя, итоги подводить пока не хотят. Будто и не устали, а только разогрелись. Так вот. С безопасностью, как с ковидом, доложу я тебе, дорогой зритель – воз и ныне там. А именно, США, НАТО, ЕС, ОБСЕ и, наверняка, кто-то еще по-прежнему заявляют, что не видят поводов для беспокойства России. А видят только Украину. Хотя в упор не видят, что там происходит. Что и показала подводка к моему блоку.

И вот это и есть ключевое различие в позициях. Россия не хочет расширения НАТО на восток. А НАТО… хочет. Потому, что по вполне понятным Западу причинам, победители в холодной войне – слегка против этой войны итога пересмотров. И потому готовы за свой мир бороться, пока камня на камне от него не оставят. А Украина – это как раз камень преткновения и есть. Потому и фейки, как мухи на шоколад, на тему Украины слетаются мерзкими стаями.

Так незадолго до дискуссии… BBC, с которого Оруэлл свое министерство правды писал, цитировало Госдеп: «Ничего об Украине без Украины: Запад ответил на проект России о нерасширении НАТО на восток». НО. Еще не все выкинули елки, как генсек альянса Йенс Столтенберг парировал: «У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее». Глава НАТО лгать не будет, правда же? Выходит, Госдеп промахнулся, а у BBC – фейк.

При этом слишком доверять НАТО в теме безопасности тоже не надо. Ведь тот же Столтенберг, на неделе, сказал, что увеличение сил альянса в Европе – это ответ на события в Украине 2014-го. Вот только крупнейшие расширения НАТО были в 99-м и 2004-м. А наращивание воинского контингента после – дальнейшая реализация политики США. Которые на своих евроальянсеров в 2014-м чихать хотели. Хотя бы у Виктории Нуланд спросите. Хотя ковида, замечу, тогда еще не было. Так что у генсека НАТО – тоже слово на букву «ф».

Впрочем, не только глава, но и рядовые члены… альянса, за эти дни успели нафейкометить, как из пулемета. Тут в Эстонии переброску войск Дании во время мирных переговоров поближе к Украине – в Северную Балтику – посчитали хорошим знаком: «Запад един… Если главной целью России является разъединение союзников, то… на самом деле идет тенденция на укрепление». Заявил глава Минобороны Эстонии. После чего ФРГ отказала в поставках, переданного Таллину немецкого оружия, дальше в Киев. Так что про единство Запада, ЕС и НАТО в этом вопросе… Эстония – фэээйкааанула.

И вот, казалось бы, тут с такими друзьями Западу врагов не надо. Но в конце двухнедельного зимнего марафона фейков своих друзей по НАТО порвал на финишные ленты глава Госдепа Блинкен. «Одна страна не может менять границы другой силовым путем... Одна страна не может просто заявить о том, что она намерена установить зону влияния, что стало бы шагом в прошлое…» Заявил Блинкен. И это – россыпь фейков. Ведь появившиеся новые страны Европы, в смысле осколки Югославии, это как раз следствие желания США… менять границы силовым путем!

Но про зоны влияния, цитата куда интереснее будет. Совсем недавно, отвечая на вопросы о годовщине Байдена… ну, на посту, Блинкен сказал, что «желание американского народа при необходимости снова действовать за рубежом достаточно велико. Если США не станут действовать, если откажутся от лидерства, это место займет кто-то другой. И это будет противоречить интересам и ценностям американского народа». То есть госдеповец застолбил за США зону влияния – весь мир. И это главное, что надо знать о миролюбивой внешней политике Америки – остальное фейк.

Но так как в любых переговорах две стороны, то и про Россию сказать надо. Французская Фигаро здесь… заметку тиснула, про Лаврова: «Его слегка одутловатое лицо, на котором никогда не появляется даже подобие улыбки, — этот образ, перенесенный в наше время прямо из холодной войны». Так вот и написали. Но у нас есть американское видео. Если что, Блинкен – слева:

У Фигаро – фейк! А Лавров улыбается. И тебе, дорогой зритель, нормального настроя сейчас и на будущей неделе желает. И это правда – в «АнтиФейке»!

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