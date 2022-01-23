Политолог Игорь Шестаков: помощь по линии ОДКБ была необходима Казахстану, она позволила сохранить стабильность и правовое поле, защитить страну от боевиков

Источник материала: ОНТ

Как так получилось, что на несколько дней красивый и спокойный город Алматы и другие казахстанские территории прошли через огонь грабежей, мародерства и разрушений? На этот вопрос попытался ответить эксперт, который живет в Бишкеке (Кыргызстан) и хорошо знаком с политической и экономической обстановкой в странах Средней Азии – политолог, заместитель председателя фонда «Евразийское поколение» Игорь Шестаков.

Игорь Шестаков: «Образовался такой многослойный пирог, куда подключились социальные протесты, куда подключились группы боевиков, куда подключились группы организованных преступных группировок. Я думаю, что не случайно полем боя, полем сражений была выбрана южная столица, Алматы. Понятно, когда речь идет о захвате власти, по логике вещей всегда, как мы уже видим по постсоветскому пространству, как пример Кыргызстана, все происходит в столице. Как знаем, в самой Астане, Нур-Султане, никаких противоправных действий не совершалось. Поэтому то, что был выбран основным действующим лицом этих всех драматических, трагических событий город Алматы, говорит о том, что были такие с одной стороны политические интриги, политическая борьба внутри элит, и интересы тех деструктивных групп, включая криминальные, которые имели свои цели и задачи. Я думаю, что самое главное для Кыргызстана, для стран, которые входят в ОДКБ и Евразийский союз, что противостояние, которое возникло, вооруженное противостояние, оно закончилось все-таки мирно. И страна, в отличие, допустим, от той же Украины, где Майдан закончился развалом государства (той Украины, которая была до Майдана, уже не существует), все-таки сохранила целостность государства. Между элитами, как мы видим, и об этом говорит выступление Назарбаева, достигнут компромисс по дальнейшему управлению государством. И самое главное, что союзники Казахстана, прежде всего, как я перечислял, Кыргызстан, Россия, Беларусь, Армения – они не остались в стороне».

Эксперт не согласен с утверждениями, что произошедшее в Казахстане – это внутренний конфликт, сугубо внутреннее дело государства.

Игорь Шестаков: «Я с этим не соглашусь по одной простой причине. Если брать историю Кыргызстана, в 1999 году мы оказались как бы втянуты в те разборки, которые происходили между Исламским движением Узбекистана, это террористическая организация, и действующей тогда властью Ислама Каримова. В боевые действия был втянут Кыргызстан, потому что боевики вторглись на территорию нашей республики, это был первый прецедент в Центральной Азии, когда формирования боевиков фактически напали на нас. Поэтому я хочу сказать, что внутренних дел на таком уровне не бывает. Плюс еще на нас влияют, не только на Центральную Азию, но и в целом на постсоветское пространство, события, которые происходят в Афганистане. Это, по сути дела, пороховой склад, который находится около рубежей СНГ. Потому что, как известно, границы Центральной Азии принято называть южными рубежами СНГ. Конечно, те силы, которые там находятся, для них было бы выгодно, если бы Казахстан погряз в пучине гражданского противостояния, если бы там определенный статус имели эти организации боевиков и криминала. Конечно, жертвами в прямом смысле этого слова оказались бы граждане этой страны. Поэтому была необходима помощь, которая была оперативно оказана по линии ОДКБ, мы видели и слышали это на последнем заседании, которое недавно состоялось в режиме онлайн, когда главы государств ОДКБ давали оценку произошедшим в Казахстане событиям. Я думаю, что это тоже одно из решений, вариантов, что мы за сохранение прежде всего стабильности, сохранения правового поля на Евразийском пространстве, на пространстве стран ОДКБ. Я думаю, это пока главный вывод».

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