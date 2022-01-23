Генсек ОДКБ Станислав Зась – об эффективности миротворцев в Казахстане, оценках миссии со стороны Запада и факторе Афганистана

Источник материала: ОНТ

Пристально наблюдая за заявлениями, телодвижениями, маневрами сил и начальников НАТО, следует помнить (нам, но и им тоже), что у нас есть своя сила – свой военно-политический блок. Организация Договора о коллективной безопасности не стремится поглощать другие территории – в этом ее главное отличие от НАТО – но недавно доказала и продемонстрировала свою эффективность. Благодаря миротворцам в Казахстане быстро навели порядок. Как проходила эта миссия, в чем ее основные итоги, а также о факторе Афганистана – в интервью телеканалу ОНТ рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась: «Все наши действия были абсолютно легитимны, проводились в точном соответствии с законодательством наших государств и в том правовом поле, которое создано в ОДКБ. Самый главный итог, результат этой миссии – мы оказали содействие Казахстану в обеспечении безопасности, стабильности и территориальной целостности государства. Это самый главный итог этой миссии. Третий итог – общественно-политический, я бы сказал. Мы подтвердили, продемонстрировали единство нашей организации, готовность наших государств плечом к плечу принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего общего оборонного пространства. Мы получили опыт, положительный опыт применения наших коллективных оборонительных сил».

Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул, что решение по переброске миротворческих сил принималось в считанные часы. Благодаря тренировкам и учениям все прошло успешно, оперативно и быстро.

Станислав Зась: «Само решение было сформулировано и формализовано в считанные часы. Ситуация в Казахстане менялась очень быстро. Вы сами видели, каждый день там по спирали все это дело разворачивалось. Поэтому надо было на самом деле очень оперативно и быстро среагировать на эту ситуацию, что и получилось. Сами практические действия по формированию контингента миротворческого, его переброске, развертыванию тоже прошли оперативно, быстро. И это тоже результат тренировок, тех учений, которые мы каждый год проводим. Но самое главное – это, конечно, практическая воля президентов, глав государств, нам очень важно было политическое решение».

Станислав Зась рассказал, как военно-политическое руководство Казахстана оценило миротворческую миссию.

Станислав Зась: «Уже само появление миротворцев, первых эшелонов миротворческого контингента, уже отрезвило некоторые горячие головы, срывало планы. Ведь был уже призыв на столицу двигаться. Эта оценка даже не моя. Я там был 12-13 числа, встречался и с военно-политическим руководством Казахстана, с президентом. И это оценка Казахстана, что появление наших миротворцев, их действия положительно повлияли на ситуацию, способствовали перелому этой ситуации, возвращению всего в нормальное русло».

Зась обратил внимание, что миротворческую миссию ОДКБ положительно оценили и на Западе.

Станислав Зась: «Оценка всех этих действий разная. И на Западе, в том числе, немало положительных откликов и отзывов об этой операции. Есть и негативные оценки, я считаю их политизированными, конечно. Трудно отрицать, что все эти действия пошли на пользу, прежде всего, Казахстану в обеспечении безопасности людей и безопасности государства. Я вчера общался в онлайн-формате с помощником генсека ООН, который тоже положительно оценил наши действия».

Станислав Зась оценил непростую ситуацию в Афганистане и отметил, что гуманитарный кризис в этой стране сохраняет угрозу и для стран-членов ОДКБ.

Станислав Зась: «Ситуация сложилась очень непростая, тяжелая даже после вывода американских войск и союзников из Афганистана. Сохраняется террористическая угроза с территории этой страны, и угроза наркотрафика. Поэтому, мы проводим работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном. Конечно, очень многое будет зависеть от того, насколько успешными будут действия в Афганистане по преодолению гуманитарного кризиса, который сейчас там разворачивается. На вчерашний день порядка 9 миллионов человек, по оценкам ООН, там голодает, почти половина населения недоедает. Конечно же, такая ситуация, если будет усугубляться, неизбежно приведет к росту активности всяких бандформирований, террористических групп на этой территории, к росту торговли оружием, тем арсеналом, который там остался, и к наркотрафику. ОДКБ – не гуманитарная организация. Но вместе с тем наши страны на двухсторонней основе оказывают поддержку в преодолении этого кризиса гуманитарного».

Генеральный секретарь ОДКБ обратил внимание на милитаризацию восточно-европейского региона и необходимость снижать градус напряженности у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности.

Станислав Зась: «В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе. Создается определенный источник угроз, это на самом деле так. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности. Нужно искать другие способы для обеспечения безопасности».

Зась подчеркнул, что ОДКБ – это эффективный инструмент обеспечения безопасности на территории стран-членов организации.

Станислав Зась: «Мы сейчас рассматриваем ОДКБ как достаточно эффективный инструмент обеспечения безопасности в зоне ответственности организации. Ведь наши коллективные оборонные силы мы имеем право применять на территории наших государств, а за пределами наших государств – только лишь миротворческие подразделения, миротворческие контингенты. И только с резолюции Совета безопасности ООН. Но в пределах своих территорий, своей зоны ответственности – для нас это на самом деле инструмент коллективного обеспечения безопасности всех наших государств. Этот год для нас еще и юбилейный, у нас в этом году 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет со дня образования ОДКБ. Планируем осенью провести международную конференцию по обеспечению безопасности с участием всех наших государств и с привлечением представителей других государств, международных организаций. Надеемся на высокоуровневый диалог, касающийся вопросов обеспечения безопасности на нашем евразийском пространстве».

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