Лукашенко в военной части в Лунинце: каким будет учение «Союзная решимость-2022» – все подробности

Источник материала: ОНТ

Президент утвердил замысел учения. Оно будет называться «Союзная решимость-2022» и пройдет в Беларуси с 10 по 20 февраля. О масштабе маневров говорит то, что в них будут задействованы крупнейшие полигоны «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский». А также аэродромы в Барановичах, Лиде, Мачулищах, Лунинце. Военную часть последнего Александр Лукашенко посетил в пятницу.

Если смотреть на динамику военных учений НАТО, может показаться, что ковид подтолкнул альянс к более мирному пути – блок, якобы, снизил венную активность. Однако количество «учений альянса с союзниками» за те же пару лет возросло и почти вдвое! Цели натовских «игр в солдатики изменились в пользу «стратегической переброски сил на Европейский театр военных действий». Основным полигоном для учения «Защитник-2020» была Польша. Но альянс задействовал и объекты в Литве – всего в 15 км от белорусской границы.

В 7 из 20 основных учений НАТО в прошлом году оказалась вовлечена и не входящая в состав альянса Украина. А это и самые масштабные за четверть века сухопутные маневры под руководством США, и самые крупные за сорок лет военно-морские учения. Киев намерен продолжать: вдвое нарастить число своих военных, задействованных в учениях НАТО, и втрое количество военной авиации.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Они открыто уже заявляют, что в Министерстве обороны на постоянной основе разместились и работают американские военнослужащие. Мы постоянно видим, что их воздушное пространство используется разведывательной авиацией. Мы видим, сейчас развернуты лагеря, порядка 6 тыс. различных категорий военнослужащих там сосредоточено».

Как подмечают уже и политики, НАТО последовательно превращает Украину в военный плацдарм против России, а значит и против Союзного государства – все же наш альянс не только политический, но и военный.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ».

Подробности подобных совещаний остаются за кадром, но все же сам факт того, что Главнокомандующий в преддверии совместного военного учения посещает именно аэродром в непосредственной близости от южной границы – сам по себе говорит о многом.

От этого аэродрома до границы с Украиной чуть больше 50 км. Поэтому размещение новых зенитных ракетных комплексов видится военным логичным именно здесь. Но важно, что речь о современной системе противовоздушной обороны – то есть не об угрозе со стороны Беларуси, а о возможности отразить угрозу с воздуха, если это потребуется. Военная доктрина Беларуси носит сугубо оборонительный характер – это значит ни одно из государств мы не рассматриваем в качестве противника.

Во всяком случае, до тех пор, пока противник сам себя таким образом не обозначит. Тем временем в Киеве встречают с визитами то главу ЦРУ, то госсекретаря США. Ракетные комплексы, противотанковые установки, боеприпасы калибра НАТО – такие поставки в Украине стали привычными. Настораживает и то, что в ходе учений украинский военный вертолет Ми-8 в декабре нарушил воздушное пространство Беларуси. Но даже после видео-доказательства, украинские военные продолжают это отрицать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо спрогнозировать ситуацию на будущее: что будет завтра и послезавтра. Поэтому мудрая поговорка "Хочешь мира - готовься к войне". Жестокая, но такая мужская. Мы должны предпринимать все, для того, чтобы нас не могли застать врасплох, и чтобы в нужный момент мы могли ответить».

«Союзная решимость» и есть такая подготовка. Это военное учение в феврале полностью пройдет на территории Беларуси. Его суть сводится к тому, чтобы отработать ситуации, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для безопасности Союзного государства, поэтому отрабатывают ее усиление. И не делают из этого тайны (в пределах разумного, конечно). Сразу после того, как Александр Лукашенко подписал замысел военного учения – в обеих странах на брифинг пригласили военных атташе. Генералы в Минске и Москве сработали почти синхронно.

Олег Воинов, помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества: «Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отрабатывать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организации и осуществления охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны государственной границы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России, оценка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей. На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". Целью которого станет пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства».

Александр Фомин, заместитель министра обороны России: «Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отрабатывать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организации и осуществления охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны государственной границы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России, оценка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Беларуси. На втором этапе проверки - с 10 по 20 февраля – будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". Целью учения станет - отработать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. А еще - противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства».

Отдельным пунктом в учении – эффективность единой системы ПВО Союзного государства. Для этого на белорусскую территорию перебазируют 12 сверхманевренных Су-35 (их в случае противостояния признают «экстремально опасными» истребителями), передислоцируют два дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 («Триумфы» способны уничтожить даже гиперзвуковых противников) и зенитный ракетно-пушечный дивизион, который часто разворачивают для прикрытия С-400 – это «Панцирь». Это еще не все, но уже значительное усиление. Однако демонстрация силы в этом случае лишь предостережение.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!»

Александр Лукашенко заметит: действия союзников – это разумное противодействие НАТО. История учит быть готовым ко всему, но это и не значит, что повторять ее уроки есть хоть какое-то желание.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы не хотим войны, мы не хотим воевать. Еще и потому что мы люди с памятью и помним, какая была война у нас. По-любому, мы воевать не хотим, ни мы, ни русские. Знаете, слова этой песни? Нет, мы не хотим. Но если нас будут не просто постоянно дергать, как они сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать и ставить нас на грань выживания разными рода санкциями, а еще более угрожать нам. Я говорю сейчас как председатель Совета Союзного государства, мы тогда ломанем так, что мало не покажется».

Отвечая на вопросы журналистов, Президент подчеркнет: все же реальное военное противостояние на территории Союзного государства мало вероятно. И как раз благодаря тому, что союзники готовы ответить на любую агрессию. А регулярные учения это подтверждают.

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