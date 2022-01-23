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Лукашенко в военной части в Лунинце: каким будет учение «Союзная решимость-2022» – все подробности
Источник материала: ОНТ
Президент утвердил замысел учения. Оно будет называться «Союзная решимость-2022» и пройдет в Беларуси с 10 по 20 февраля. О масштабе маневров говорит то, что в них будут задействованы крупнейшие полигоны «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский». А также аэродромы в Барановичах, Лиде, Мачулищах, Лунинце. Военную часть последнего Александр Лукашенко
Если смотреть на динамику военных учений НАТО, может показаться, что ковид подтолкнул альянс к более мирному пути – блок, якобы, снизил венную активность. Однако количество «учений альянса с союзниками» за те же пару лет возросло и почти вдвое! Цели натовских «игр в солдатики изменились в пользу «стратегической переброски сил на Европейский театр военных действий». Основным полигоном для учения «Защитник-2020» была Польша. Но альянс задействовал и объекты в Литве – всего в 15 км от белорусской границы.
В 7 из 20 основных учений НАТО в прошлом году оказалась вовлечена и не входящая в состав альянса Украина. А это и самые масштабные за четверть века сухопутные маневры под руководством США, и самые крупные за сорок лет военно-морские учения. Киев намерен продолжать: вдвое нарастить число своих военных, задействованных в учениях НАТО, и втрое количество военной авиации.
Как подмечают уже и политики, НАТО последовательно превращает Украину в военный плацдарм против России, а значит и против Союзного государства – все же наш альянс не только политический, но и военный.
Подробности подобных совещаний остаются за кадром, но все же сам факт того, что Главнокомандующий в преддверии совместного военного учения посещает именно аэродром в непосредственной близости от южной границы – сам по себе говорит о многом.
От этого аэродрома до границы с Украиной чуть больше 50 км. Поэтому размещение новых зенитных ракетных комплексов видится военным логичным именно здесь. Но важно, что речь о современной системе противовоздушной обороны – то есть не об угрозе со стороны Беларуси, а о возможности отразить угрозу с воздуха, если это потребуется. Военная доктрина Беларуси носит сугубо оборонительный характер – это значит ни одно из государств мы не рассматриваем в качестве противника.
Во всяком случае, до тех пор, пока противник сам себя таким образом не обозначит. Тем временем в Киеве встречают с визитами то главу ЦРУ, то госсекретаря США. Ракетные комплексы, противотанковые установки, боеприпасы калибра НАТО – такие поставки в Украине стали привычными. Настораживает и то, что в ходе учений украинский военный вертолет Ми-8 в декабре нарушил воздушное пространство Беларуси. Но даже после видео-доказательства, украинские военные продолжают это отрицать.
«Союзная решимость» и есть такая подготовка. Это военное учение в феврале полностью пройдет на территории Беларуси. Его суть сводится к тому, чтобы отработать ситуации, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для безопасности Союзного государства, поэтому отрабатывают ее усиление. И не делают из этого тайны (в пределах разумного, конечно). Сразу после того, как Александр Лукашенко подписал замысел военного учения – в обеих странах на брифинг пригласили военных атташе. Генералы в Минске и Москве сработали почти синхронно.
Отдельным пунктом в учении – эффективность единой системы ПВО Союзного государства. Для этого на белорусскую территорию перебазируют 12 сверхманевренных Су-35 (их в случае противостояния признают «экстремально опасными» истребителями), передислоцируют два дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 («Триумфы» способны уничтожить даже гиперзвуковых противников) и зенитный ракетно-пушечный дивизион, который часто разворачивают для прикрытия С-400 – это «Панцирь». Это еще не все, но уже значительное усиление. Однако демонстрация силы в этом случае лишь предостережение.
Александр Лукашенко заметит: действия союзников – это разумное противодействие НАТО. История учит быть готовым ко всему, но это и не значит, что повторять ее уроки есть хоть какое-то желание.
Отвечая на вопросы журналистов, Президент подчеркнет: все же реальное военное противостояние на территории Союзного государства мало вероятно. И как раз благодаря тому, что союзники готовы ответить на любую агрессию. А регулярные учения это подтверждают.
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Президент утвердил замысел учения. Оно будет называться «Союзная решимость-2022» и пройдет в Беларуси с 10 по 20 февраля. О масштабе маневров говорит то, что в них будут...
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