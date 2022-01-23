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Псаки перепутала Байдена и Обаму, отвечая на вопрос об отставке

23.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Псаки перепутала Байдена и Обаму, отвечая на вопрос об отставке

Пресс-секретарь Белого дома перепутала действующего президента США Джо Байдена с экс-президентом Бараком Обамой, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала ABC о возможной отставке. Фрагмент интервью опубликовало британское издание The Daily Mail.

Намерено была сделана эта оговорка или же она была случайностью – неизвестно. Однако сама Псаки в последствии отметила, что ей нравится работать с действующим главой США.

Напомним, Джен Псаки долгое время возглавляла пресс-службу Белого дома в президентство Барака Обамы (2008–2016 гг.).

Фото: ABC / The Daily Mail 

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Пресс-секретарь Белого дома перепутала действующего президента США Джо Байдена с экс-президентом Бараком Обамой, отвечая на вопрос журналиста американского...
 
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