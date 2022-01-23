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На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда
Источник материала: ОНТ
На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда.
Главная сенсация случилась в игре сборных Исландии и Франции. «Трехцветные» были фаворитами, но разгромно проиграли (21:29).
Омар Инги Магнуссон у победителей забросил 10 мячей. Сборная Исландии продолжает борьбу за попадание в полуфинал. Датчане – одни из немногих, кто на турнире идет без поражений, на этот раз скандинавы победили команду Хорватии (27:25). Миккель Хансен оформил 8 голов. Продолжает удивлять сборная Нидерландов, на этот раз она обыграла Черногорию (34:30).
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На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда. Главная сенсация случилась в игре сборных Исландии и Франции. «Трехцветные» были...
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