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На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда

23.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда

На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда. 

Главная сенсация случилась в игре сборных Исландии и Франции. «Трехцветные» были фаворитами, но разгромно проиграли (21:29). 

Омар Инги Магнуссон у победителей забросил 10 мячей. Сборная Исландии продолжает борьбу за попадание в полуфинал. Датчане – одни из немногих, кто на турнире идет без поражений, на этот раз скандинавы победили команду Хорватии (27:25). Миккель Хансен оформил 8 голов. Продолжает удивлять сборная Нидерландов, на этот раз она обыграла Черногорию (34:30).

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На чемпионате Европы по гандболу сыграны еще три матча основного раунда.  Главная сенсация случилась в игре сборных Исландии и Франции. «Трехцветные» были...
 
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