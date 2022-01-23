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В Национальной хоккейной лиге результативная игра Егора Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Каролину»

23.01.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге результативная игра Егора Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Каролину»

В Национальной хоккейной лиге результативная игра Егора Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Каролину».

При счете 4:4 белорусский форвард ассистировал Йесперу Братту. Эта шайба в итоге стала победной, а игра завершилась со счетом 7:4. Шарангович провел на площадке почти 15 минут. Еще один наш хоккеист Алексей Протас в составе «Вашингтона» провел неплохой матч против «Оттавы».

«Кэпиталз» победили в овертайме (3:2). Второй звездой игрового дня признан Александр Овечкин, который за 8 минут оформил дубль. У россиянина уже 759 голов в НХЛ. Чтобы войти в тройку величайших снайперов лиги, «Ови» осталось 7 голов. У Яромира Ягра, идущего третьим, 766 шайб. 

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В Национальной хоккейной лиге результативная игра Егора Шаранговича помогла «Нью-Джерси» обыграть «Каролину». При счете 4:4 белорусский форвард ассистировал...
 
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