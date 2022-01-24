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В Турции пассажирский автобус вылетел в кювет, есть погибшие
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере три человека погибли, еще девятеро ранены в результате ДТП с междугородним автобусом в Турции. Об этом со ссылкой на газету Milliyet
Известно, что автобус с 22 пассажирами на борту следовал из Текирдага в Анталью. В какой-то момент транспорт съехал с дороги и вылетел в кювет. В результате падения погибли водитель и два пассажира автобуса. Еще девять человек были госпитализированы с различными травмами.
Согласно предварительной версии, причиной трагедии стали плохие погодные условия, из-за чего водитель не справился с управлением.
Фото: milliyet.com.tr
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По меньшей мере три человека погибли, еще девятеро ранены в результате ДТП с междугородним автобусом в Турции. Об этом со ссылкой на газету Milliyet сообщает БЕЛТА....
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