В Турции пассажирский автобус вылетел в кювет, есть погибшие

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека погибли, еще девятеро ранены в результате ДТП с междугородним автобусом в Турции. Об этом со ссылкой на газету Milliyet сообщает БЕЛТА.

Известно, что автобус с 22 пассажирами на борту следовал из Текирдага в Анталью. В какой-то момент транспорт съехал с дороги и вылетел в кювет. В результате падения погибли водитель и два пассажира автобуса. Еще девять человек были госпитализированы с различными травмами.

Согласно предварительной версии, причиной трагедии стали плохие погодные условия, из-за чего водитель не справился с управлением.

Фото: milliyet.com.tr

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