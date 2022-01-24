|
Умерла актриса из фильма «Четыре танкиста и собака»
Источник материала: ОНТ
В возрасте 93 лет умерла польская артистка Барбара Краффтувна, известная своей ролью в фильме «Четыре танкиста и собака». Об этом в
За карьеру Краффтувна получила много наград, в том числе Орден Возрождения Польши. На счету актрисы участие в 37 кинопроектах, среди них фильмы «Дело, которое надо уладить», «Беспокойный постоялец», «Пиковый валет», «Дождливый июль», «Сегодня ночью погибнет город».
Фото: творческое объединение «Старт»
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 93 лет умерла польская артистка Барбара Краффтувна, известная своей ролью в фильме «Четыре танкиста и собака». Об этом в Facebook информирует Ассоциация...
|
Архив (Разное)