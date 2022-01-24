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Умерла актриса из фильма «Четыре танкиста и собака»

24.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла актриса из фильма «Четыре танкиста и собака»

В возрасте 93 лет умерла польская артистка Барбара Краффтувна, известная своей ролью в фильме «Четыре танкиста и собака». Об этом в Facebook информирует Ассоциация польских артистов сцены.

За карьеру Краффтувна получила много наград, в том числе Орден Возрождения Польши. На счету актрисы участие в 37 кинопроектах, среди них фильмы «Дело, которое надо уладить», «Беспокойный постоялец», «Пиковый валет», «Дождливый июль», «Сегодня ночью погибнет город».

Фото: творческое объединение «Старт»

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В возрасте 93 лет умерла польская артистка Барбара Краффтувна, известная своей ролью в фильме «Четыре танкиста и собака». Об этом в Facebook информирует Ассоциация...
 
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