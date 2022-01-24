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В Бразилии убит экс-боец UFC Майкел Фалкан

24.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бразилии убит экс-боец UFC Майкел Фалкан

В Бразилии убили бывшего бойца UFC Майкела Фалкана. Об этом информирует MMA Fighting.

По сведениям источника, на атлета было совершено нападение. Фалкан получил несколько ударов в живот ножом. Мужчина был госпитализирован. Медики не смогли его спасти.

Последнее выступление Фалкана в смешанных единоборствах прошло в октябре 2021 года, бразилец уступил техническим нокаутом Неманье Уверичу из Сербии. Профессиональный рекорд погибшего спортсмена включал 40 побед при 20 поражениях и одном бое с пометкой NC (признан несостоявшимся).

Фото: maiquel_falcao / instagram

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В Бразилии убили бывшего бойца UFC Майкела Фалкана. Об этом информирует MMA Fighting. По сведениям источника, на атлета было совершено нападение. Фалкан получил несколько...
 
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