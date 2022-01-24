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Илон Маск и Джефф Безос потеряли более $45 млрд за одну неделю

24.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск и Джефф Безос потеряли более млрд за одну неделю

Основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос всего за одну неделю потеряли более $45 млрд из-за падения стоимости акций их компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск за минувшую неделю потерял более $25,1 млрд, сократив таким образом свое состояние более чем на 9%. При этом Безос потерял порядка $20 млрд. Кроме того, серьезные убытки понес и основатель Facebook Марк Цукерберг, который за последние семь дней потерял порядка $10 млрд.

Причиной таких потерь стал самый серьезный с начала пандемии (марта 2020 года) обвал на фондовой бирже, в ходе которого основной удар на себя приняли именно технологические гиганты. Так, индекс Nasdaq за неделю рухнул на 7,6%. Впрочем, пострадали и другие компании. Так, серьезные потери понес стриминговый сервис Netflix.

Фото: Freepik 

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Основатель Tesla Илон Маск и владелец Amazon Джефф Безос всего за одну неделю потеряли более $45 млрд из-за падения стоимости акций их компаний. Об этом сообщает Bloomberg....
 
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