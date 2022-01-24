Полезные для работы мозга продукты назвала врач

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Марина Макиша перечислила продукты, которые полезны для работы мозга. Слова эксперта приводит «Москва 24».

Специалист обратила внимание, что качество работы мозга напрямую зависит от активности кровообращения, так как в орган с кровью поступают питательные вещества и кислород. Диетолог подчеркнула: защищающие сосуды микроэлементы относят к антиоксидантам, содержащимся в ягодах, овощах, фруктах.

Врач советует ежедневно употреблять в пищу не менее полукилограмма свежих ягод, фруктов и овощей. Медик отметила: для сосудов очень важен витамин C, он содержится в киви, отваре шиповника, а также красном болгарском перце и черной смородине.

Макиша, кроме того, рекомендует каждый день съедать 30–50 граммов жирной рыбы или принимать добавку омега-3.

Фото: Pixabay

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