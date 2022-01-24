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Полезные для работы мозга продукты назвала врач
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Марина Макиша перечислила продукты, которые полезны для работы мозга. Слова эксперта
Специалист обратила внимание, что качество работы мозга напрямую зависит от активности кровообращения, так как в орган с кровью поступают питательные вещества и кислород. Диетолог подчеркнула: защищающие сосуды микроэлементы относят к антиоксидантам, содержащимся в ягодах, овощах, фруктах.
Врач советует ежедневно употреблять в пищу не менее полукилограмма свежих ягод, фруктов и овощей. Медик отметила: для сосудов очень важен витамин C, он содержится в киви, отваре шиповника, а также красном болгарском перце и черной смородине.
Макиша, кроме того, рекомендует каждый день съедать 30–50 граммов жирной рыбы или принимать добавку омега-3.
Фото: Pixabay
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Врач-диетолог Марина Макиша перечислила продукты, которые полезны для работы мозга. Слова эксперта приводит «Москва 24». Специалист обратила внимание, что качество...
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