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Бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку в России

24.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку в России

В селе Домна (Забайкальский край, Россия) стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку. Ребенок погиб. Об этом информирует сайт управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.

Об исчезновении школьницы сообщили около 17:00 22 января.


Возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот видео Следственного комитета России

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В селе Домна (Забайкальский край, Россия) стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку. Ребенок погиб. Об этом информирует сайт управления Следственного...
 
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