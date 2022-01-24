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Бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку в России
Источник материала: ОНТ
В селе Домна (Забайкальский край, Россия) стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку. Ребенок погиб. Об этом
Об исчезновении школьницы сообщили около 17:00 22 января.
Фото: скриншот видео Следственного комитета России
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В селе Домна (Забайкальский край, Россия) стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку. Ребенок погиб. Об этом информирует сайт управления Следственного...
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