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Александр Гребнев о подготовке белорусской команды к Олимпиаде в Пекине, непривычных погодных условиях и надеждах во фристайле
Источник материала: ОНТ
О предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине поговорили с генеральным секретарем Белорусского лыжного союза Александром Гребневым.
Уже на следующей неделе первые белорусские спортсмены и функционеры отправляются на Олимпиаду в Пекин. Есть какие-то вещи, которые могут тревожить? Как готовятся наши спортсмены к непривычным погодным условиям, которые их ожидают в Китае, – серьезной высоте, ветру, морозной погоде? На кого можем рассчитывать во фристайле, а также ответы на другие вопросы смотрите в видео.
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Александр Гребнев о подготовке белорусской команды к Олимпиаде в Пекине, непривычных погодных условиях и надеждах во фристайле
О предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине поговорили с генеральным секретарем Белорусского лыжного союза Александром Гребневым. Уже на следующей неделе первые...
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