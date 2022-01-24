Александр Гребнев о подготовке белорусской команды к Олимпиаде в Пекине, непривычных погодных условиях и надеждах во фристайле

Источник материала: ОНТ

О предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине поговорили с генеральным секретарем Белорусского лыжного союза Александром Гребневым.

Уже на следующей неделе первые белорусские спортсмены и функционеры отправляются на Олимпиаду в Пекин. Есть какие-то вещи, которые могут тревожить? Как готовятся наши спортсмены к непривычным погодным условиям, которые их ожидают в Китае, – серьезной высоте, ветру, морозной погоде? На кого можем рассчитывать во фристайле, а также ответы на другие вопросы смотрите в видео.





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